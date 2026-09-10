Juez ordena ocultar publicaciones de De la Espriella con cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados

La decisión fue adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de una acción de tutela presentada por el representante del Partido Verde, Santiago Osorio, quien cuestionó la difusión de las imágenes por una posible vulneración de derechos fundamentales, especialmente de los menores de edad.

La orden establece el ocultamiento temporal de las publicaciones, pero no su eliminación definitiva. El juez deberá determinar posteriormente si el contenido puede ser considerado violento o explícito y si su difusión vulneró derechos fundamentales.

El mandatario y la Presidencia tienen un plazo de dos días para ejercer su derecho de defensa.

La medida cautelar se refiere a publicaciones difundidas los días 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia de Colombia en Instagram.

De acuerdo con la decisión judicial, las publicaciones deberán permanecer ocultas mientras se resuelve de fondo la tutela y exista una decisión en firme.

El caso se produce en medio de las críticas a la estrategia de seguridad impulsada por De la Espriella desde que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.

La DW reportó que el mandatario ha intensificado las operaciones militares contra grupos armados y que uno de los videos difundidos por la Presidencia lo mostraba caminando entre cadáveres cubiertos con mantas blancas tras la Operación Azarías, contra una estructura disidente de las FARC en Guaviare.

En esa operación, el Gobierno informó inicialmente sobre la muerte de integrantes de una estructura del Estado Mayor Central. Posteriormente, las autoridades establecieron que entre los fallecidos había tres menores de edad, de 15 y 16 años, según informó DW.

Una de las publicaciones cuestionadas por la tutela está relacionada con la Operación Azarías, desarrollada en Miraflores, departamento de Guaviare.

En las imágenes aparece De la Espriella caminando entre cuerpos de presuntos integrantes de disidencias de las FARC, cubiertos con bolsas o mantas blancas.

La segunda publicación corresponde a la Operación Centinela de la Patria, realizada en Riohacha el 4 de septiembre. En el material difundido por la Presidencia, el mandatario aparece durante una rueda de prensa junto a cuatro cadáveres cubiertos con lonas blancas.

Entre los muertos se encontraba Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado por las autoridades como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).