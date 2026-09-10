Las 7 caras nuevas que podrían entrar en la convocatoria de la Selección de Panamá en Asia

Una vez confirmada la renovación de Thomas Christiansen hasta el 2030, propio entrenador reveló que empezará con el relevo generacional de cara al nuevo proceso que iniciará con la gira asiática a finales de septiembre e inicios de octubre.

Durante el conversatorio que sostuvo el entrenador con los diferentes medios, reveló que contará entre siete y ocho jugadores nuevos con respecto a la última lista que presentó para la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto sin debilitar una base importantes de jugadores que asistió al torneo.

Como mencionó Christiansen, el proceso para rejuvenecer a la plantilla y darle una oportunidad a esos jóvenes que están alzado la mano, será de manera progresiva.

Dicho esto, ante las retiradas oficiales de jugadores como Eric Davis, Alberto Quintero, Aníbal Godoy y Cecilio Waterman de la selección nacional, ahi podrían entrar varios jugadores que vienen haciendo las cosas bien en sus clubes, sobre todos aquellos que militan en Europa.

Iniciando en la portería, Luis Mejía tomó la decisión de no aceptar el llamado de Christiansen para la gira asiática. Esto debido a que prefiere centrarse en su club, el Nacional, y seguir con el buen estado de forma que lleva en el club uruguayo.

Ante esto, se abre la oportunidad para John Gunn del New England Revolution y Eddie Roberts del Estudiantes de Mérida. El exportero del CAI parte con ventaja ya que ha disputado los ocho partidos del Torneo Clausura en Venezuela. Mientras que Gunn aún no debuta con el club estadounidense en la MLS, a pesar de haber sido convocado en algunos partidos. Gunn ha jugado algunos cotejos con el equipo filial de New England. Para fortuna del panameño, cuenta con la confianza de Christiansen, esto debido a que fue el portero invitado previo al Mundial ante la lesión que sufrió Mejía en los días previos del torneo.

En la defensa, en el sector izquierdo podría entrar en escena Jair Modelo por el ya retirado del combinado nacional Eric Davis. Omar ‘Trucho’ Valencia perdió potencia en la carrera por hacerse como el nuevo lateral izquierdo titular y todo apunta a que Jorge Gutiérrez y Modelo sean los laterales izquierdos convocados.

Modelo se ha convertido en un jugador importante, además de ya ser un titular habitual, en el Sheriff de Moldavia y podría hacerse un hueco en la nueva camada de jugadores convocados.

Otro de los nombres sobre la mesa de discusión es el de Joseph Jones como un posible relevo de Roderick Miller. Si bien es cierto que no ha anunciado su retiro de la selección, es poco probable que sea llamado para la gira asiática.

El joven zaguero y mundialista Sub-20 con Panamá ya sabe lo que es jugar en la élite tras destacar en varios cotejos con el Kryvbas de la primera división de Ucrania. Esta temporada suma 575 minutos repartidos en seis partidos en todas las competencias.

En la medular, Giovany Herbert y Víctor Griffith podrían ser considerados para esta gira asiática en la India y en Japón. El primero de ellos puede incluso jugar por las bandas, mientras que el segundo de ellos estuvo cerca de entrar en la lista mundialista ante la incertidumbre que generó la figura de Adalberto Carrasquilla por su lesión.

La zona de ataque es la que más polémica ha generado desde que finalizó la cita mundial. Al no haber marcado en el torneo, fueron muchas las críticas las que se generaron.

Las figuras de Josué Vergara, Mijahir Jiménez y Kadir Barría flotan para entrar en la lista. Tres nombres que tendrán que compartir con otros delanteros como Tomás Rodríguez o José Fajardo. Sumado a ello, Newton William del Saprissa viene haciendo goles tras su lesión de rodilla.