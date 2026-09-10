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Operación Pandora: Policía Nacional busca a cuatro personas por presunto fraude contra la DGI

La Policía incluye a cuatro personas entre los más buscados por el caso Pandora
La Policía incluye a cuatro personas entre los más buscados por el caso Pandora Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/09/2026 16:07
La Policía busca a cuatro presuntos implicados en el esquema de créditos fiscales investigado en la operación Pandora.

La Policía Nacional activo la búsqueda de cuatro personas que figuran entre los requeridos por las autoridades dentro de la operación Pandora, investigación que gira en torno a un presunto fraude relacionado con la Dirección General de Ingresos (DGI).

Los señalados son Dídimo Rodríguez Ayala, Luis Alberto Gaitán, Efraín Cherigo Moreno y Renaul Delgado, cuyos nombres fueron incorporados a la lista de personas más buscadas.

El expediente investiga un supuesto mecanismo mediante el cual se habrían obtenido y colocado de forma irregular créditos fiscales registrados en el sistema e-Tax 2.0.

Operación Pandora deja 21 personas imputadas por presunto fraude fiscal

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga desde 2025 una presunta red integrada por funcionarios de la DGI y particulares, que habría realizado cesiones ilegales de créditos fiscales.

Según las autoridades, el esquema habría provocado un perjuicio al Estado estimado en $40 millones y habría utilizado de manera irregular el sistema E-Tax 2.0 para reasignar y agilizar trámites relacionados con estos créditos.

Por el caso, denominado operación Pandora, 21 personas fueron imputadas por delitos como blanqueo de capitales, asociación ilícita, corrupción de servidores públicos y falsedad.

La investigación continúa para determinar el papel de cada implicado y cómo habría operado la estructura.

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