Operación Pandora: Policía Nacional busca a cuatro personas por presunto fraude contra la DGI

La Policía Nacional activo la búsqueda de cuatro personas que figuran entre los requeridos por las autoridades dentro de la operación Pandora, investigación que gira en torno a un presunto fraude relacionado con la Dirección General de Ingresos (DGI).

Los señalados son Dídimo Rodríguez Ayala, Luis Alberto Gaitán, Efraín Cherigo Moreno y Renaul Delgado, cuyos nombres fueron incorporados a la lista de personas más buscadas.

El expediente investiga un supuesto mecanismo mediante el cual se habrían obtenido y colocado de forma irregular créditos fiscales registrados en el sistema e-Tax 2.0.