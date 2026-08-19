Superintendencia de Bancos investiga los créditos fiscales usados en el caso Pandora

La Superintendencia de Bancos de Panamá se encuentra realizando investigaciones sobre los créditos fiscales que habrían sido utilizados en operaciones irregulares dentro de la Dirección General de Ingreso (DGI), en el marco del denominado caso Pandora, donde se generó una lesión patrimonial contra el Estado por más de $40 millones. “Estamos ahorita mismo investigando, para ver si se incumplieron algunas normas”, señaló el superintendente Ayón Wong, al precisar que las indagaciones buscan determinar posibles fallas administrativas y verificar el cumplimiento de los controles internos establecidos en la normativa bancaria. El superintendente explicó que las sanciones más comunes en el sector —que rondan los $8 millones— están relacionadas con deficiencias en la debida diligencia y en el seguimiento de los perfiles de clientes, lo que genera movimientos no previstos y expone a las entidades a riesgos de lavado de capitales. Ayón Wong subrayó que la labor de la Superintendencia se centra en supervisar los controles administrativos, mientras que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público tienen competencias en la investigación penal de los casos de alto perfil.

El caso Pandora llevó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a introducir cambios en el sistema e-Tax, con el fin de reforzar los mecanismos de control y evitar que los créditos fiscales sean utilizados para fines ilícitos. El nuevo sistema permitirá que cada trámite quede registrado y pueda ser monitoreado paso a paso, además de digitalizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, reduciendo así las oportunidades para cometer irregularidades. Según el MEF, la nueva infraestructura garantizará la trazabilidad completa de cada expediente y la automatización de procesos que históricamente se realizaban de forma manual. El plan de modernización contempla:

Trazabilidad digital obligatoria: Registro inalterable y seguimiento en tiempo real de cada trámite administrativo.

Eliminación de la discrecionalidad manual: Digitalización de procesos vulnerables para eliminar espacios a la manipulación.

Auditoría continua de fondos: Garantía tecnológica de que cada balboa recaudado se dirija de forma íntegra hacia las prioridades nacionales de inversión social, empleo, infraestructura educativa, salud y seguridad ciudadana.

Postura

El ministro del MEF, Felipe Chapman, aseguró que el esquema de presunto fraude descubierto en la DGI, conocido como caso Pandora, es un hecho “inaceptable”. Chapman señaló que durante años operó un mecanismo que logró evadir los controles establecidos dentro de la institución, afectando la recaudación de fondos del Estado. “Lo ocurrido en la Dirección General de Ingresos es inaceptable. Fue un esquema que durante años burló los controles y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. En eso no hay negociación”, manifestó. El titular del MEF aseguró que, pese a la investigación en curso por el Ministerio Público (MP), los servicios que brinda la DGI continúan operando con normalidad y anunció que el reemplazo al sistema e-Tax tiene el objetivo de aumentar la transparencia en los procesos tributarios. Hizo un llamado a no generalizar la situación y defendió el trabajo de la mayoría de los funcionarios de la DGI, a quienes calificó como servidores públicos honestos. “La inmensa mayoría de quienes trabajan en la institución son servidores honestos. Que cumplen todos los días. No vamos a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos”, expresó. El ministro sostuvo que el fortalecimiento de los mecanismos de control permitirá que los recursos públicos lleguen a los fines para los que fueron destinados, como la generación de empleo, el fortalecimiento del sistema de salud, la mejora de la infraestructura educativa y la seguridad ciudadana.

¿Qué es el sistema e-Tax?

El e-Tax es el sistema informático tributario creado por la DGI, que permite a personas naturales y jurídicas realizar más de 140 trámites en línea. Para ingresar era necesario estar registrado como contribuyente de la DGI y contar con sus datos actualizados, como la actividad económica principal, ocupación definida, correo electrónico válido, y representante legal activo en caso de persona jurídica. A través de esta plataforma, los contribuyentes podían realizar diversos trámites tributarios de manera digital, entre ellos la presentación de declaraciones de impuestos, la actualización del Registro Único de Contribuyente (RUC), pagos mediante tarjeta de crédito o débito y la solicitud de paz y salvos, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

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