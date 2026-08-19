Ricaurte Vásquez recibe la Orden Ernesto de la Guardia Hijo y destaca el potencial del Canal

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, fue condecorado este miércoles con la Orden Ernesto de la Guardia Hijo, distinción otorgada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Antes de recibir el reconocimiento, Vásquez expresó su agradecimiento y aprovechó la ocasión para destacar la vigencia del legado del expresidente Ernesto de la Guardia, quien gobernó Panamá entre 1956 y 1960.

El administrador recordó que De la Guardia asumió la Presidencia poco después de la firma del Tratado Remón-Eisenhower, acuerdo que modificó las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y abrió nuevas oportunidades económicas para el país.

Según Vásquez, Panamá atraviesa actualmente una coyuntura comparable con aquella época, marcada entonces por el fin de la Guerra de Corea y por profundas transformaciones en el escenario internacional.

“Si vamos al discurso del presidente De la Guardia, es un discurso que 70 años después lo decimos y es exactamente lo mismo: la misma oportunidad, la misma decisión y el mismo momento”, expresó.