Ricaurte Vásquez recibe la Orden Ernesto de la Guardia Hijo y destaca el potencial del Canal

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, fue condecorado este miércoles con la Orden Ernesto de la Guardia Hijo, distinción otorgada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
Antes de recibir el reconocimiento, Vásquez expresó su agradecimiento y aprovechó la ocasión para destacar la vigencia del legado del expresidente Ernesto de la Guardia, quien gobernó Panamá entre 1956 y 1960.
El administrador recordó que De la Guardia asumió la Presidencia poco después de la firma del Tratado Remón-Eisenhower, acuerdo que modificó las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y abrió nuevas oportunidades económicas para el país.
Según Vásquez, Panamá atraviesa actualmente una coyuntura comparable con aquella época, marcada entonces por el fin de la Guerra de Corea y por profundas transformaciones en el escenario internacional.
“Si vamos al discurso del presidente De la Guardia, es un discurso que 70 años después lo decimos y es exactamente lo mismo: la misma oportunidad, la misma decisión y el mismo momento”, expresó.
Al hacer un balance de sus siete años de gestión, Vásquez manifestó sentirse satisfecho con los resultados alcanzados por la administración de la vía interoceánica.
“Lo que ha hecho el Canal de Panamá en estos siete años no tiene precedente y creo que establece la vara para lo que viene”, afirmó.
Para el administrador, el siguiente desafío consiste en lograr que el crecimiento de la vía se traduzca en mayores oportunidades para todo el país.
“El Canal de Panamá puede seguir creciendo, pero no solamente como un negocio. Ahora tiene que crecer junto con el país”, sostuvo.
Vásquez comparó nuevamente este objetivo con el impacto que tuvo el Tratado Remón-Eisenhower, cuando Panamá buscó extender su desarrollo económico más allá de la antigua Zona del Canal.
Indicó que la solidez financiera y la capacidad de ejecución de la Autoridad del Canal de Panamá permitirán desarrollar proyectos fundamentales para llevar al país hacia un nuevo nivel de crecimiento.
Resaltó, además, que la institución mantiene una situación financiera robusta e independiente, sin depender de la deuda externa para producir resultados.
“Hay una oportunidad que tenemos que capturar y los responsables somos nosotros mismos. No vayamos a buscar responsables en otros lados”, manifestó.
El administrador concluyó que la vía interoceánica se encuentra preparada para asumir esa nueva etapa y contribuir de manera más directa al desarrollo económico y social de Panamá.
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