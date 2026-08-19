Tribunal Electoral confirma muerte de un colaborador; autoridades investigan lo ocurrido

El Tribunal Electoral informó este miércoles 19 de agosto sobre el fallecimiento de uno de sus colaboradores, ocurrido durante horas de la mañana en circunstancias que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

La institución expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de trabajo del colaborador fallecido.

Por respeto a la familia y al proceso de investigación que adelanta el Ministerio Público, el Tribunal Electoral indicó que no emitirá mayores detalles sobre lo ocurrido y que se mantendrá respetuoso de las actuaciones de las autoridades.

De acuerdo con información reportada de manera independiente, el fallecido sería el camarógrafo Justo Marín; sin embargo, este dato no fue identificado en el comunicado emitido por el Tribunal Electoral.

La institución agradeció la comprensión y el respeto ante esta lamentable situación mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.