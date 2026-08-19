Tribunal Electoral confirma muerte de un colaborador; autoridades investigan lo ocurrido

El Tribunal Electoral informó este miércoles 19 de agosto sobre el fallecimiento de uno de sus colaboradores, ocurrido durante horas de la mañana en circunstancias que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
La institución expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de trabajo del colaborador fallecido.
Por respeto a la familia y al proceso de investigación que adelanta el Ministerio Público, el Tribunal Electoral indicó que no emitirá mayores detalles sobre lo ocurrido y que se mantendrá respetuoso de las actuaciones de las autoridades.
De acuerdo con información reportada de manera independiente, el fallecido sería el camarógrafo Justo Marín; sin embargo, este dato no fue identificado en el comunicado emitido por el Tribunal Electoral.
La institución agradeció la comprensión y el respeto ante esta lamentable situación mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...