Panamá envía 18 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto

La ciudad de Panamá se suma a los esfuerzos de ayuda para las comunidades afectadas por el reciente terremoto en Colombia. El alcalde Mayer Mizrachi anunció el envío de 18 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cali.

La iniciativa de la Alcaldía de Panamá, contó con la participación de la comunidad colombiana residente en Panamá, que colaboró en la recolección, clasificación y organización de las donaciones.

Entre los artículos enviados se encuentran alimentos secos, ropa, cobijas, mantas, productos de aseo, herramientas, mascarillas y alimentos para mascotas, además de otros insumos de emergencia.

La ayuda será trasladada desde la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta Cali, mediante una aeronave Boeing 727-200.

En la operación participan GIRAG Panamá, a cargo de los servicios de logística y carga; ACP Fly, responsable de coordinar las operaciones aéreas; y Aerosucre, que realizará el transporte de la ayuda humanitaria.

El envío representa un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanos para apoyar a Colombia tras el terremoto y refuerza los vínculos de solidaridad y cooperación entre ambos países.