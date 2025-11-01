Desde Panamá se coordina envío de ayuda humanitaria a Jamaica y se prepara nuevo cargamento para Cuba

<b>Jamaica enfrenta graves daños y urgencias logísticas</b>En Jamaica, el Gobierno confirmó que los tres aeropuertos internacionales retomarán operaciones progresivas, mientras se agiliza el transporte aéreo de ayuda. <b>El ministro de Industria y Comercio, Daryl Vaz</b>, informó al Jamaica Observer<b> </b>que <b>el país espera más de 20 vuelos de carga humanitaria,</b> aunque advirtió que el mayor reto será distribuirla con rapidez.<i>'La ayuda que hemos recibido es abrumadora y estamos agradecidos con nuestros socios de todo el mundo. Pero esa es la parte fácil; la parte difícil es la logística para hacer llegar la ayuda a estas áreas en el menor tiempo posible, algo que ya se nos está agotando debido a la desesperación de la ciudadanía',</i> expresó Vaz.Para reforzar el despliegue, el Gobierno jamaiquino anunció que helicópteros privados, algunos aportados por ONG internacionales, serán incorporados a las operaciones, bajo coordinación de la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF), con el fin de llegar a las comunidades más aisladas. Mañana domingo, <b>equipos gubernamentales y voluntarios distribuirán suministros en Black River, St. Elizabeth, una de las zonas gravemente afectadas.</b><i>'Nunca habíamos tenido un huracán de categoría 5 en nuestro país; la devastación en el oeste es inimaginable'</i>, afirmó la ministra de Información, Dana Morris Dixon, quien adelantó la activación de un Comité de Supervisión del Socorro y Recuperación para ordenar la asistencia.