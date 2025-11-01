Desde Panamá se coordina envío de ayuda humanitaria a Jamaica y se prepara nuevo cargamento para Cuba

Más de 38 toneladas de carga humanitaria despegaron este viernes 31 de octubre desde Panamá hasta Jamaica, uno de los países más golpeados por el huracán Melissa. El envío incluye insumos esenciales para atención de emergencia, y se complementará con un segundo despacho de 24 toneladas hacia Cuba, en coordinación con la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC), el Depósito de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas (UNHRD) y el Ministerio de Gobierno. “Hemos trabajado en los últimos tres días para enviar esta carga, que ha consistido en mover más de 38 toneladas de artículos humanitarios esenciales”, declaró a la agencia EFE Stephany Murillo, gerente regional para las Américas de la IFRC. Murillo detalló que el cargamento enviado a Jamaica incluye kits de cocina, kits de higiene, lonas plásticas, herramientas para soluciones temporales de alojamiento, frazadas y cubetas plásticas, entre otros insumos de primera necesidad. También anunció que se coordina un vuelo humanitario hacia Cuba, que partirá en las próximas horas. La funcionaria anticipó que, debido a la magnitud del desastre, esta podría convertirse en “una de las operaciones humanitarias más importantes de los últimos años”, con un estimado de hasta 100 toneladas de ayuda regional movilizadas en los próximos meses.

Jamaica enfrenta graves daños y urgencias logísticas En Jamaica, el Gobierno confirmó que los tres aeropuertos internacionales retomarán operaciones progresivas, mientras se agiliza el transporte aéreo de ayuda. El ministro de Industria y Comercio, Daryl Vaz, informó al Jamaica Observer que el país espera más de 20 vuelos de carga humanitaria, aunque advirtió que el mayor reto será distribuirla con rapidez. “La ayuda que hemos recibido es abrumadora y estamos agradecidos con nuestros socios de todo el mundo. Pero esa es la parte fácil; la parte difícil es la logística para hacer llegar la ayuda a estas áreas en el menor tiempo posible, algo que ya se nos está agotando debido a la desesperación de la ciudadanía”, expresó Vaz. Para reforzar el despliegue, el Gobierno jamaiquino anunció que helicópteros privados, algunos aportados por ONG internacionales, serán incorporados a las operaciones, bajo coordinación de la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF), con el fin de llegar a las comunidades más aisladas. Mañana domingo, equipos gubernamentales y voluntarios distribuirán suministros en Black River, St. Elizabeth, una de las zonas gravemente afectadas. “Nunca habíamos tenido un huracán de categoría 5 en nuestro país; la devastación en el oeste es inimaginable”, afirmó la ministra de Información, Dana Morris Dixon, quien adelantó la activación de un Comité de Supervisión del Socorro y Recuperación para ordenar la asistencia.