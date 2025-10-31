El potente huracán Melissa embate al Caribe, con daños severos en Haití, Jamaica y Cuba

<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/huracan-melissa-impacta-jamaica-con-vientos-catastroficos-y-lluvias-torrenciales-GP17098718"><b>Cuba, Jamaica, Haití y Bahamas </b>c</a>omenzaron este jueves a evaluar daños tras el calamitoso paso del<b> huracán Melissa, </b>uno de los más dañinos en los últimos años, que destruyó viviendas e infraestructuras y dejó más de una <b>treintena de muertos.</b>La <b>Dirección de Protección Civil de Haití </b>reportó que al menos<b> 24 personas murieron</b> durante el paso del<b> huracán Melissa, </b>veinte ayer en una <b>riada en La Digue, </b>en el <b>municipio de Petit-Goave, </b>al sur de <b>Puerto Príncipe; </b>otra en el <b>departamento de Artibonite</b> y tres perdieron la vida la semana pasada.'He perdido a cinco miembros de mi familia. Mi padre se subió a un muro, lo que le salvó la vida. A mi hermana, el agua se la llevó hasta allí. Se salvó agarrándose de algo', rememoró a <b>EFE Jean Pierre,</b> haitiano que perdió su casa debido al desbordamiento del río en la Digue, la zona más afectada del país.<b>En este contexto, las autoridades haitianas informaron que hay 17 personas que resultaron heridas, 18 desaparecidos, 1.156 familias damnificadas y 2.399 familias alojadas en refugios en el sur, en Grand’Anse, Nippes y en el sureste.</b><b>Melissa azota el suroeste de Jamaica</b>En<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/huracan-melissa-70-panamenos-en-jamaica-son-monitoreados-por-la-embajada-de-panama-en-el-pais-MO17089173"> J<b>amaica, Melissa</b> </a>impactó la isla como un huracán de categoría 5, provocando la muerte de cuatro personas. Más del 70 % de los usuarios de la red eléctrica continúan sin servicio, mientras que se reportan graves<b> daños en infraestructuras, hospitales, aeropuertos y 134 carreteras bloqueadas.</b>En conferencia de prensa,<b> Daryl Vaz, ministro de Energía, Telecomunicaciones y Transporte, </b>informó que <b>aproximadamente 490.380 clientes,</b> el<b> 72 % del total, </b>aún no tienen electricidad.El <b>ministro de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres de Jamaica, Desmond McKenzie</b>, detalló que en las seis provincias más afectadas en el suroeste del país, <b>Manchester, Saint Elizabeth, Trelawny, Hanover, Westmoreland y Saint James, hay más de 170 comunidades </b>dañadas de 'forma moderada o grave'.Las autoridades de <b>Bahamas</b> reportaron que <b>Melissa</b>, que tocó el miércoles tierra en el país caribeño como categoría 1, afectó infraestructuras, dejó carreteras anegadas y sin electricidad a <b>Rum Cay, San Salvador y Long Island, donde se inundó el aeropuerto de Deadman’s Cay.</b><b>Melissa </b>dejó un muerto en <b>República Dominicana, </b>donde más de un millón de personas quedaron sin agua potable por los efectos de las precipitaciones en decenas de acueductos, mientras que en<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-levanta-vigilancia-por-huracan-melissa-mientras-evalua-impacto-en-varias-provincias-EB17167021"> <b>Panamá</b></a> los efectos indirectos del huracán dejaron al <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/huracan-melissa-que-dice-el-aeropuerto-de-tocumen-sobre-los-vuelos-OE17139878"><b>menos cuatro personas muertas, tres de ellas menores, y más de 1.100 afectadas</b>.</a><b>Oriente de Cuba arrasado</b>El<b> <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/el-huracan-melissa-se-refuerza-y-vuelve-a-subir-a-categoria-4-al-acercarse-a-cuba-AF17121320">potente huracán</a></b> sembró destrucción a su paso por el oriente de <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/el-huracan-melissa-de-categoria-2-se-acerca-a-bermudas-tras-devastar-haiti-jamaica-y-cuba-KC17153867"><b>Cuba</b>, </a>dejando millones de personas electricidad e incomunicados, municipios inundados y aislados, viviendas derrumbadas, cultivos anegados y cuantiosos daños materiales.Los equipos de emergencia rescataron en el este de <b>Cuba a 123 personas que quedaron incomunicadas</b> por la crecida de un río en el municipio <b>Urbano Noris (noreste) </b>y otras <b>91 personas fueron auxiliadas </b>tras quedar atrapadas en las crecidas de los ríos, en las localidad de Cacocum, y en Los Áticos (sureste).<b>El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,</b> habló de <b>'daños cuantiosos'</b> en una <b>'madrugada muy compleja'</b> con <b>735.000 personas evacuadas o protegidas </b>en las seis provincias que estuvieron bajo alarma ciclónica: <b>Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey.</b>El <b>Gobierno de Venezuela</b> anunció este jueves el envío de <b>46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica, </b>tras la devastación causada por Melissa en esta zona del Caribe.<b>Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington ofrecerá ayuda humanitaria 'inmediata' al 'pueblo de Cuba afectado' por el paso del huracán.</b>Mientras el <b>ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ofreció a Jamaica un hospital de campaña.</b>Más de<b> 700.000 niños, niñas y adolescentes</b> han sido afectados por las inundaciones y lluvias catastróficas y necesitan <b>'urgentemente alimentos, agua potable y saneamiento', </b>alertó Unicef.