El huracán Melissa se refuerza y vuelve a subir a categoría 4 al acercarse a Cuba

El huracán Melissa volvió a alcanzar la categoría 4, de un total de 5, este martes, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, el huracán se encuentra a 175 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba, y se dirige hacia el oriente de la isla a unos 15 kilómetros por hora.

Melissa cruzó Jamaica este martes como huracán de categoría 5, con vientos de más de 280 kilómetros por hora, y posteriormente se debilitó hasta considerarse de categoría 3 antes de volver a reforzarse en su camino hacia Cuba.

Actualmente, el ojo del huracán está a unos 260 kilómetros al suroeste de Guantánamo, una de las zonas del este de la isla que ya están siendo afectadas por la tormenta, con fuertes lluvias y vientos.

“Se espera que el núcleo de Melissa se desplace sobre el este de Cuba a lo largo de la noche y de la mañana del miércoles, para luego moverse hacia el sureste o el centro de las Bahamas y acercarse a Bermuda el jueves”, explica el NHC.

Las autoridades cubanas han advertido del riesgo para la vida por los efectos de Melissa, con probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.

De hecho, las lluvias ligadas al potente huracán ya están provocando crecidas de ríos e inundaciones en el este de Cuba, a horas de que el ojo toque tierra en el oriente de la isla.

Algunas localidades acumulan ya hasta 90 milímetros (o litros por metro cuadrado) en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, en el extremo oriental. En la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más poblada de la isla, se reportan ya inundaciones en zonas como Los Coquitos, La Alameda, San Pedrito y Ferreiro.

Melissa cruzó Jamaica este martes, dejando más de medio millón de personas sin luz e inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el país.

El primer ministro, Andrew Holness, declaró Jamaica como “zona catastrófica” e informó que unas 15.000 personas están alojados en refugios en este momento.