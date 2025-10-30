El huracán Melissa, de categoría 2, se acerca a Bermudas tras devastar Haití, Jamaica y Cuba

El <b>huracán Melissa,</b> de<b> categoría 2, </b>avanza este jueves hacia <b>Bermudas</b>, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/huracan-melissa-impacta-jamaica-con-vientos-catastroficos-y-lluvias-torrenciales-GP17098718"> <b>Haití</b>, <b>Jamaica y Cuba,</a> </b>informó el <b>Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.</b>Melissa seguirá afectando a <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/el-huracan-melissa-se-refuerza-y-vuelve-a-subir-a-categoria-4-al-acercarse-a-cuba-AF17121320">Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos</a> </b>con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia <b>Bermudas </b>a lo largo del día.A las 8.00 hora local (12.00 GMT), el centro de <b>Melissa</b> se encontraba a unos 980 kilómetros (605 millas) al s<b>uroeste de Bermudas y 475 kilómetros (295 millas)</b> al noreste de las <b>Bahamas centrales,</b> desplazándose hacia el nornoreste a 33 kilómetros por hora (21 millas).El <b>ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros </b>por hora (105 millas), con rachas más fuertes, y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad durante el día, aunque podría comenzar a debilitarse el viernes.Los vientos huracanados se extienden hasta <b>95 kilómetros (60 millas)</b> desde su centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan 315 kilómetros (195 millas).El<b> NHC</b> mantiene un aviso de huracán para <b>Bermudas</b>, donde se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen más tarde hoy y que los vientos huracanados azoten la isla durante la noche.Las lluvias asociadas al sistema podrían dejar hasta <b>25 milímetros</b> (una pulgada) de acumulación en <b>Bermudas</b>, mientras que en el sureste de las Bahamas los acumulados totales podrían alcanzar hasta 250 milímetros (10 pulgadas) y en el sur de<b> República Dominicana y Haití </b>hasta 1 metro (40 pulgadas), aunque el riesgo de inundaciones comienza a disminuir en esas zonas.