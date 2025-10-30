Panamá levanta vigilancia por huracán Melissa mientras evalúa impacto en varias provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un boletín informativo en el que se declara la finalización del aviso por el Huracán Melissa, confirmando que el fenómeno ya no representa un peligro indirecto para el territorio nacional.

Según el comunicado, con fecha de este jueves, 30 de octubre de 2025, el huracán Melissa se encuentra actualmente en el noreste de Las Bahamas, y avanza rápidamente hacia el Atlántico norte a 38 km/h. La Dirección de Meteorología del IMHPA, citando al Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Miami, concluye que “ya no tiene efectos indirectos sobre Panamá.”

¿Cuál fue el impacto del huracán Melissa en Panamá?

Aunque el aviso ha terminado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se mantiene enfocado en la recuperación tras los efectos indirectos que provocó el huracán en Panamá. Las lluvias y los fuertes vientos afectaron a decenas de personas a lo largo de varias provincias, generando inundaciones, deslizamientos y saturación de suelos.

La emergencia dejó un saldo de dos menores de edad, que fallecieron en la Comarca Ngäbe Buglé, además de cientos de personas afectadas en la provincia de Los Santos y Veraguas.