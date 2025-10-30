Panamá levanta vigilancia por huracán Melissa mientras evalúa impacto en varias provincias

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> ha emitido un <b>boletín informativo</b> en el que se declara la <b>finalización del aviso por el Huracán Melissa</b>, confirmando que el fenómeno ya no representa un peligro indirecto para el territorio nacional.Según el comunicado, con fecha de este jueves, 30 de octubre de 2025, <b>el huracán Melissa se encuentra actualmente en el noreste de Las Bahamas</b>, y avanza rápidamente hacia el Atlántico norte a 38 km/h. La Dirección de Meteorología del IMHPA, citando al Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Miami, concluye que <b>'ya no tiene efectos indirectos sobre Panamá.'</b><b>¿Cuál fue el impacto del huracán Melissa en Panamá?</b>Aunque el aviso ha terminado, el <b>Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se mantiene enfocado en la recuperación</b> tras los efectos indirectos que provocó el huracán en Panamá. Las lluvias y los fuertes vientos afectaron a <b>decenas de personas</b> a lo largo de varias provincias, generando inundaciones, deslizamientos y saturación de suelos.La emergencia dejó un saldo de <b>dos menores de edad</b>, que fallecieron en la Comarca Ngäbe Buglé, además de cientos de personas afectadas en la provincia de Los Santos y Veraguas.