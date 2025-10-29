Huracán Melissa: ¿qué dice el Aeropuerto de Tocumen sobre los vuelos?

<b><a href="/tag/-/meta/aitsa-aeropuerto-internacional-de-tocumen">El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco</a></b>, confirmó que el <b>huracán Melissa</b> ha generado restricciones en vuelos hacia destinos afectados como Jamaica, donde actualmente no es posible aterrizar debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, aseguró que las operaciones en Tocumen se mantienen estables y sin mayores contratiempos.<i><b>'Lugares como Jamaica ahora mismo definitivamente no se puede aterrizar por lo que está pasando, y como aeropuerto estamos atendiendo y brindando el apoyo en lo que se pueda',</b></i> señaló Ruiz, este miércoles, destacando la coordinación con aerolíneas para mitigar el impacto en los itinerarios.