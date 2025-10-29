  1. Inicio
Huracán Melissa: ¿qué dice el Aeropuerto de Tocumen sobre los vuelos?

Viajeros transitan en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Viajeros transitan en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/10/2025 16:38
El huracán Melissa volvió a alcanzar la categoría 4, de un total de 5, este martes. Jamaica es uno de los destinos más afectados

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco, confirmó que el huracán Melissa ha generado restricciones en vuelos hacia destinos afectados como Jamaica, donde actualmente no es posible aterrizar debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, aseguró que las operaciones en Tocumen se mantienen estables y sin mayores contratiempos.

“Lugares como Jamaica ahora mismo definitivamente no se puede aterrizar por lo que está pasando, y como aeropuerto estamos atendiendo y brindando el apoyo en lo que se pueda”, señaló Ruiz, este miércoles, destacando la coordinación con aerolíneas para mitigar el impacto en los itinerarios.

Regiones internas

En cuanto al impacto del huracán dentro del territorio nacional, Ruiz indicó que no se han registrado afectaciones en aeropuertos regionales como el de David, en la provincia de Chiriquí. “Los vuelos han estado saliendo y llegando bien. Eso no ha afectado tanto la operación del aeropuerto”, afirmó.

El gerente también aseguró que Tocumen cuenta con protocolos de contingencia para garantizar la seguridad de los pasajeros y las aeronaves ante fenómenos naturales. “Por supuesto, tenemos muchas medidas en contingencia”, dijo, subrayando el compromiso del aeropuerto con la seguridad operacional.

Movimiento

El huracán Melissa volvió a alcanzar la categoría 4, de un total de 5, este martes, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, el huracán se encuentra a 175 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba, y se dirige hacia el oriente de la isla a unos 15 kilómetros por hora.

Melissa cruzó Jamaica este martes como huracán de categoría 5, con vientos de más de 280 kilómetros por hora, y posteriormente se debilitó hasta considerarse de categoría 3 antes de volver a reforzarse en su camino hacia Cuba.

