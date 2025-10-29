Huracán Melissa: ¿qué dice el Aeropuerto de Tocumen sobre los vuelos?

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco, confirmó que el huracán Melissa ha generado restricciones en vuelos hacia destinos afectados como Jamaica, donde actualmente no es posible aterrizar debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, aseguró que las operaciones en Tocumen se mantienen estables y sin mayores contratiempos. “Lugares como Jamaica ahora mismo definitivamente no se puede aterrizar por lo que está pasando, y como aeropuerto estamos atendiendo y brindando el apoyo en lo que se pueda”, señaló Ruiz, este miércoles, destacando la coordinación con aerolíneas para mitigar el impacto en los itinerarios.

Regiones internas

En cuanto al impacto del huracán dentro del territorio nacional, Ruiz indicó que no se han registrado afectaciones en aeropuertos regionales como el de David, en la provincia de Chiriquí. “Los vuelos han estado saliendo y llegando bien. Eso no ha afectado tanto la operación del aeropuerto”, afirmó. El gerente también aseguró que Tocumen cuenta con protocolos de contingencia para garantizar la seguridad de los pasajeros y las aeronaves ante fenómenos naturales. “Por supuesto, tenemos muchas medidas en contingencia”, dijo, subrayando el compromiso del aeropuerto con la seguridad operacional.

Movimiento