Ernesto Pérez Balladares: ‘No hay condiciones para un proceso constituyente’

Yo siempre me opuse a que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) fuera asaltado por diputados. Porque, evidentemente, a ver, ¿cuál es el primer objetivo de un diputado cuando sale electo? Su reelección. ¿Y cómo se reelige? Bueno, la única forma en que se reelige es logrando recursos. ¿Y quién puede proveerle esos recursos? El gobierno que esté de turno, y en consecuencia, su interés político difiere del interés político de un colectivo como el PRD. (...) en cuanto al dirigente presidente del partido, Benicio, independientemente de las críticas, es alguien que tiene gente. De manera que creo que a Benicio se le puede orientar hacia la creación de un nuevo sistema de participación política, hacia la creación de objetivos nacionales del partido.