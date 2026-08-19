Minsa advierte sobre los riesgos de sustituir tratamientos médicos por remedios naturales

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó este miércoles sobre los riesgos de utilizar remedios naturales para reemplazar o suspender tratamientos médicos indicados por profesionales de la salud.

El médico familiar del Minsa, Jorge de Jesús Rodríguez, señaló que algunas condiciones de salud requieren tratamiento y seguimiento médico, por lo que recomendó no abandonar los medicamentos indicados por los profesionales.

Rodríguez también pidió evitar la automedicación. Explicó que cada paciente recibe una dosis determinada de acuerdo con su condición y que utilizar medicamentos sin orientación médica o en cantidades incorrectas puede provocar efectos secundarios.

Uno de los principales llamados está relacionado con los antibióticos. El especialista explicó que suspenderlos antes de completar el tratamiento, incluso cuando la persona comienza a sentirse mejor, puede provocar una recaída y contribuir a la resistencia de las bacterias a estos medicamentos.

Por esta razón, el Minsa insiste en que los pacientes deben cumplir el tratamiento durante el período indicado y no modificar las dosis por cuenta propia.

La entidad recordó que sentirse mejor no significa necesariamente estar curado y recomendó consultar al personal médico ante cualquier duda sobre un tratamiento.

El Minsa reiteró que el cumplimiento de las indicaciones médicas y el uso responsable de los medicamentos son fundamentales para evitar complicaciones y favorecer una recuperación adecuada.