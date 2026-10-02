Panamá y el mundo: las 5 noticias más importantes de este viernes 2 de octubre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 2 de octubre por decisiones políticas, procesos judiciales, obras públicas y acontecimientos internacionales.

-El presidente José Raúl Mulino sancionó las leyes 553, 554 y 555, que introducen cambios en el sistema judicial, facilitan la emisión de pasaportes electrónicos para estudiantes panameños en el extranjero y crean la “Ruta del Trapiche”, un nuevo circuito turístico, cultural y gastronómico vinculado a las tradiciones rurales y al procesamiento artesanal de la caña de azúcar.

-La audiencia de imputación de cargos y medidas cautelares contra el empresario José Manuel Bern fue reprogramada por segunda vez para el 30 de diciembre a las 2:00 p.m. La jueza Clara Montenegro aceptó la excusa presentada por la defensa y advirtió que Bern debe considerarse debidamente notificado. La defensa, por su parte, señaló que la suspensión obedeció a razones relacionadas con la agenda judicial.

-Los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá fueron reactivados en su totalidad luego de levantarse las suspensiones por incumplimientos de seguridad laboral. El Mitradel informó que se reforzarán las medidas de seguridad en la obra.

-Estados Unidos decidió redirigir hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia un paquete de 52 millones de dólares en asistencia militar, originalmente destinado a países de Europa y Oriente Medio, según The Washington Post. La medida estaría relacionada con el fortalecimiento de la seguridad en el hemisferio occidental y la protección estratégica del Canal.

-El presidente de Suiza, Guy Parmelin, anunció su renuncia al Gobierno federal, efectiva el 31 de diciembre, tras una década en el Ejecutivo. El político señaló que busca dar paso a nuevos liderazgos.