Albrook Mall confirma operaciones normales pese a afectaciones por asentamientos

La administración del centro comercial Albrook Mall informó que algunas áreas de sus instalaciones han presentado afectaciones relacionadas con asentamientos inducidos por obras que se ejecutan en la zona.
A través de un comunicado, la administración señaló que las afectaciones han sido identificadas en puntos específicos y que mantiene un proceso permanente de monitoreo, seguimiento y atención de sus instalaciones.
El centro comercial indicó que realiza estudios técnicos y cuenta con un equipo especializado encargado de supervisar las condiciones y ejecutar los trabajos de mantenimiento necesarios. Estas labores se desarrollan principalmente durante la noche para reducir posibles molestias a los usuarios.
Albrook Mall aseguró que mantiene su horario habitual de operación y que sus actividades se desarrollan con normalidad.
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