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Albrook Mall confirma operaciones normales pese a afectaciones por asentamientos

Albrook Mall asegura que opera con normalidad tras detectar afectaciones.
Albrook Mall asegura que opera con normalidad tras detectar afectaciones. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/10/2026 18:21
El centro comercial aseguró que mantiene su horario regular mientras da seguimiento técnico a las afectaciones detectadas.

La administración del centro comercial Albrook Mall informó que algunas áreas de sus instalaciones han presentado afectaciones relacionadas con asentamientos inducidos por obras que se ejecutan en la zona.

A través de un comunicado, la administración señaló que las afectaciones han sido identificadas en puntos específicos y que mantiene un proceso permanente de monitoreo, seguimiento y atención de sus instalaciones.

Albrook Mall mantiene monitoreo tras detectar afectaciones en sus instalaciones
Albrook Mall mantiene monitoreo tras detectar afectaciones en sus instalaciones Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El centro comercial indicó que realiza estudios técnicos y cuenta con un equipo especializado encargado de supervisar las condiciones y ejecutar los trabajos de mantenimiento necesarios. Estas labores se desarrollan principalmente durante la noche para reducir posibles molestias a los usuarios.

Albrook Mall aseguró que mantiene su horario habitual de operación y que sus actividades se desarrollan con normalidad.

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