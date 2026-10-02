Atropellan a reportera y camarógrafo en vivo durante lluvias en Monterrey

Una transmisión de televisión en directo finalizó de forma dramática este viernes 2 de octubre en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México, cuando una reportera y su camarógrafo fueron embestidos por un vehículo fuera de control mientras informaban sobre las afectaciones causadas por intensas lluvias.
El hecho ocurrió en la avenida Morones Prieto, una de las arterias viales de mayor tránsito en la región, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo. La periodista Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales, del medio Gamavisión, documentaban un deslave que ocasionó la caída de un árbol y un accidente de tránsito previo que involucró a un motociclista.
Mientras la reportera describía la situación al aire en diálogo con el presentador Mario Gámez, una camioneta Jeep derrapó sobre el pavimento mojado, perdió la adherencia y arrolló al equipo de televisión.
Ambos profesionales fueron trasladados a un centro hospitalario para su evaluación médica. Aunque inicialmente se reportaron posibles fracturas en el fotógrafo, valoraciones posteriores descartaron lesiones óseas en ambos comunicadores, reportándolos en condición estable.
“Llevo 35 años de reportera. No había visto las imágenes, pero me las imaginaba. Agradecida con Dios, con la vida y con todas las personas que se preocuparon por nosotros. Estamos ya mejor”, declaró Flores desde el hospital tras la emergencia.
El accidente se registró en medio de una jornada marcada por el deterioro de las condiciones del tiempo. El avance del Frente Frío 1 provocó precipitaciones constantes desde la noche del jueves 1 de octubre, acumulando incidentes por inundaciones, encharcamientos y deslaves en varios municipios, entre ellos Monterrey, San Nicolás, Linares, Escobedo, Apodaca, Santiago, Guadalupe y Juárez.
Debido al nivel de afectación, las autoridades educativas ordenaron la suspensión temporal de las clases presenciales.
Por su parte, la dirección de Protección Civil de Nuevo León advirtió que los sistemas de tormenta generarán acumulados de agua superiores a los 75 milímetros entre el 2 y el 5 de octubre en las zonas Norte, Oriente, Citrícola y Metropolitana. En áreas montañosas se estiman lluvias de hasta 75 milímetros, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.
Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el cruce de cursos de agua, vados y avenidas anegadas, así como a reducir la velocidad en carretera ante el alto riesgo de aquaplaning o derrapes.
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