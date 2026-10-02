Ministro Frank Ábrego visita cárcel de máxima contención en Costa Rica y evalúa su modelo, según Infobae

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, visitó en Costa Rica el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), con el propósito de conocer su funcionamiento y evaluar la posibilidad de implementar un modelo similar en territorio panameño.

La visita, realizada en San Rafael, de Alajuela, se conoció este 2 de octubre, se produjo mientras Costa Rica se prepara para poner en funcionamiento el nuevo centro penitenciario en la administración de la presidenta Laura Fernández.

Ábrego recorrió las instalaciones acompañado por el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar, destacó el sitio web Infobae.

De acuerdo con el reporte de Infobae, el funcionario panameño mostró interés en las características del Cacco y en la posibilidad de replicar la experiencia en Panamá.

Hasta ahora no se han anunciado detalles de un proyecto concreto, como una eventual ubicación, capacidad o cronograma para construir una instalación de este tipo en el país, destacó el medio con sede en Argentina.

El Cacco fue concebido para albergar a personas privadas de libertad vinculadas con estructuras de delincuencia organizada y consideradas de alta peligrosidad.

El centro tendrá capacidad para más de 5,000 personas privadas de libertad, según información divulgada por medios costarricenses.

Su diseño y protocolos toman como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, el cual se creó en la administración del presidente Nayib Bukele.

El modelo penitenciario costarricense se estructura alrededor de los principios de orden, control, disciplina y tolerancia cero frente a la corrupción, de acuerdo con la estrategia presentada por el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.

El ministro costarricense de Justica y Paz, Gabriel Aguilar, explicó posteriormente que parte de los conocimientos obtenidos durante esa visita serían incorporados al nuevo centro costarricense.