Presidencia plantea $289.1 millones para 2027; MEF recomienda $246.5 millones

El Ministerio de la Presidencia acudió este martes 29 de septiembre a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional con un anteproyecto de $289.1 millones para 2027. Sin embargo, la asignación recomendada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quedó en $246.5 millones, según expuso el titular de la cartera, Juan Carlos Orillac.

Del monto recomendado, $176.5 millones se destinarían a funcionamiento y $70 millones a inversión. Orillac sostuvo que la institución podrá trabajar con esa asignación, que deberá continuar su trámite dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.

La diferencia entre el anteproyecto presentado por la entidad y la recomendación del MEF es de $42.6 millones, de acuerdo con las dos cifras expuestas por el ministro. Durante su intervención, Orillac mencionó una diferencia distinta, por lo que ese dato requiere cotejarse con los cuadros presupuestarios.

El ministro indicó que los recursos de funcionamiento aumentarían en alrededor de $4 millones respecto a 2026. Explicó que parte de ese incremento responde a ascensos y cambios de categoría del personal del Servicio de Protección Institucional (SPI), jubilaciones, pagos de primas de antigüedad y el aumento previsto en los aportes a la seguridad social.

Sobre este último compromiso, señaló que el ministerio comenzó a tramitar pagos de primas de antigüedad a exfuncionarios en 2025. Para 2027, la institución prevé continuar con ese proceso.

Como referencia de la ejecución actual, Orillac informó que el presupuesto modificado de la cartera para 2026 ascendía a $229.7 millones al 31 de agosto. A esa fecha se habían devengado $132.4 millones, lo que equivale al 57.6 % del presupuesto modificado, según las cifras que presentó ante los diputados.