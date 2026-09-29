Presidencia plantea $289.1 millones para 2027; MEF recomienda $246.5 millones

El Ministerio de la Presidencia acudió este martes 29 de septiembre a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional con un anteproyecto de $289.1 millones para 2027. Sin embargo, la asignación recomendada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quedó en $246.5 millones, según expuso el titular de la cartera, Juan Carlos Orillac.
Del monto recomendado, $176.5 millones se destinarían a funcionamiento y $70 millones a inversión. Orillac sostuvo que la institución podrá trabajar con esa asignación, que deberá continuar su trámite dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.
La diferencia entre el anteproyecto presentado por la entidad y la recomendación del MEF es de $42.6 millones, de acuerdo con las dos cifras expuestas por el ministro. Durante su intervención, Orillac mencionó una diferencia distinta, por lo que ese dato requiere cotejarse con los cuadros presupuestarios.
El ministro indicó que los recursos de funcionamiento aumentarían en alrededor de $4 millones respecto a 2026. Explicó que parte de ese incremento responde a ascensos y cambios de categoría del personal del Servicio de Protección Institucional (SPI), jubilaciones, pagos de primas de antigüedad y el aumento previsto en los aportes a la seguridad social.
Sobre este último compromiso, señaló que el ministerio comenzó a tramitar pagos de primas de antigüedad a exfuncionarios en 2025. Para 2027, la institución prevé continuar con ese proceso.
Como referencia de la ejecución actual, Orillac informó que el presupuesto modificado de la cartera para 2026 ascendía a $229.7 millones al 31 de agosto. A esa fecha se habían devengado $132.4 millones, lo que equivale al 57.6 % del presupuesto modificado, según las cifras que presentó ante los diputados.
Entre las inversiones previstas para 2027 figura Mi Primera Luminaria, iniciativa de la Oficina de Electrificación Rural que busca instalar sistemas fotovoltaicos en aproximadamente 5,000 viviendas durante el próximo año. El proyecto está dirigido a comunidades que carecen del servicio eléctrico por su ubicación o dispersión geográfica.
Orillac también mencionó la instalación de minirredes en comunidades apartadas y el apoyo de esa oficina a poblaciones ubicadas en áreas vinculadas al proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia.
En materia de agua y saneamiento, el ministro señaló que el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) mantendrá proyectos de construcción y rehabilitación de acueductos, alcantarillados e infraestructura comunitaria. La presentación incluyó, además, trabajos de mantenimiento y restauración en instalaciones de Quarry Heights y del Palacio de las Garzas.
La cartera contempla recursos para estudios relacionados con el ferrocarril Panamá-David-Frontera, proyecto con el que el Gobierno busca conectar la capital con la frontera de Costa Rica. En su exposición, Orillac no precisó el monto individual reservado para esos estudios dentro de la partida de inversión.
En los programas de asistencia social, el ministerio proyecta entregar prótesis dentales a 1,500 mujeres en condiciones de vulnerabilidad y brindar atención odontológica a 5,000 estudiantes de escuelas públicas durante 2027.
Otra iniciativa es la adecuación de la antigua Nunciatura Apostólica, ubicada en el corregimiento de San Francisco, para convertirla en un centro de atención para adultos mayores. Según la presentación, tendría capacidad para recibir a más de 500 usuarios al año mediante actividades recreativas, educativas y terapéuticas.
Orillac también mencionó la continuidad de las clínicas móviles, que ofrecen gratuitamente servicios como mamografías, ultrasonidos y electrocardiogramas. A ello se sumarían jornadas de evaluación visual y auditiva, así como programas de donaciones para hogares afectados por desastres o en condiciones de pobreza.
La exposición incluyó la posible adquisición de una unidad veterinaria móvil para campañas de esterilización, vacunación y atención básica, especialmente en comunidades rurales. Todos estos proyectos fueron presentados como parte de las prioridades de inversión de la institución para el próximo año, sujetas a la aprobación del presupuesto.
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