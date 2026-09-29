Empresaria panameña llega a la portada de revista marítima

La empresaria panameña Selena Jones, fundadora de la empresa tecnológica Seaman Solutions, figura en la portada de una edición de Maritime Intelligence Magazine, publicación especializada en información y análisis de la industria marítima internacional.

La edición reúne a representantes del sector vinculados con iniciativas de tecnología, gestión y servicios para la industria marítima. La aparición de Jones pone el foco en una trayectoria que comenzó en Panamá y que luego se vinculó con el desarrollo de herramientas digitales para la gestión de documentación y certificaciones de gente de mar.

Según la empresa, Seaman Solutions surgió a partir de los problemas que Jones identificó durante sus primeros años de trabajo relacionados con los procesos de documentación de los marinos. Entre esas dificultades menciona el uso de documentos físicos, correos electrónicos y sistemas separados para administrar certificaciones y otros registros profesionales.

Con sede en Bélgica, la compañía desarrolla distintas herramientas dirigidas a trabajadores y empresas del sector marítimo. Entre ellas figura ESEA Vault, una plataforma que la empresa presenta como una cartera digital para centralizar documentación profesional, certificaciones y fechas de vencimiento.

La compañía también opera ESEA Learning, un centro de formación marítima autorizado en Panamá, y ESEA Connect, un servicio de conectividad mediante eSIM dirigido a profesionales que trabajan entre distintos países, puertos y embarcaciones.

Jones sostiene que Panamá mantiene un papel relevante en el desarrollo de su proyecto, debido a su vínculo con la actividad marítima y a que el país fue el punto de partida de su carrera profesional.