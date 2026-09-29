Empresaria panameña llega a la portada de revista marítima

La empresaria panameña Selena Jones, fundadora de la empresa tecnológica Seaman Solutions, figura en la portada de una edición de Maritime Intelligence Magazine, publicación especializada en información y análisis de la industria marítima internacional.
La edición reúne a representantes del sector vinculados con iniciativas de tecnología, gestión y servicios para la industria marítima. La aparición de Jones pone el foco en una trayectoria que comenzó en Panamá y que luego se vinculó con el desarrollo de herramientas digitales para la gestión de documentación y certificaciones de gente de mar.
Según la empresa, Seaman Solutions surgió a partir de los problemas que Jones identificó durante sus primeros años de trabajo relacionados con los procesos de documentación de los marinos. Entre esas dificultades menciona el uso de documentos físicos, correos electrónicos y sistemas separados para administrar certificaciones y otros registros profesionales.
Con sede en Bélgica, la compañía desarrolla distintas herramientas dirigidas a trabajadores y empresas del sector marítimo. Entre ellas figura ESEA Vault, una plataforma que la empresa presenta como una cartera digital para centralizar documentación profesional, certificaciones y fechas de vencimiento.
La compañía también opera ESEA Learning, un centro de formación marítima autorizado en Panamá, y ESEA Connect, un servicio de conectividad mediante eSIM dirigido a profesionales que trabajan entre distintos países, puertos y embarcaciones.
Jones sostiene que Panamá mantiene un papel relevante en el desarrollo de su proyecto, debido a su vínculo con la actividad marítima y a que el país fue el punto de partida de su carrera profesional.
“Panamá me dio mi entrada a la industria marítima. Todo lo que estamos construyendo hoy nació de entender desde muy cerca los problemas que enfrentan los marinos y las empresas para gestionar procesos que deberían ser mucho más sencillos”, señaló Jones.
Más allá de la aparición en la revista, la empresaria plantea como siguiente etapa el desarrollo de una identidad digital para los profesionales marítimos. La propuesta busca que un marino pueda mantener un registro verificable de su trayectoria y compartir determinada información con empleadores, centros de formación y otros actores de la industria, con su autorización.
“El futuro no debería ser que cada empresa tenga otra base de datos aislada sobre el mismo marino”, afirmó Jones.
La propuesta se inserta en un proceso más amplio de digitalización de los servicios vinculados con la gente de mar. Sin embargo, su implementación depende también de factores como la aceptación de las empresas, la interoperabilidad entre sistemas y las regulaciones que aplican a la documentación y certificación de los trabajadores marítimos.
Para Panamá, el desarrollo de este tipo de iniciativas tiene especial relevancia por el peso de la actividad marítima en la economía nacional y por la presencia de trabajadores panameños en distintos segmentos de la industria internacional.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...