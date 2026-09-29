Gobierno de Pedro Sánchez propone suspender los desalojos hasta 2030 por crisis de vivienda

El Gobierno de Pedro Sanchéz, anunció este martes un paquete de medidas que contempla la paralización de los desalojos hasta 2030, en medio de las protestas generadas por la crisis de vivienda y el reciente desalojo de una jubilada de 87 años en Madrid.
Según informó La Nación, la ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó las medidas acordadas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus socios de Sumar. El paquete todavía deberá pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la ampliación de los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la suspensión de los desalojos hasta 2030 y la prohibición de que determinados fondos de inversión adquieran viviendas.
El Gobierno también acordó establecer la renovación automática de los contratos de alquiler, medida que será incorporada mediante un segundo decreto, según el medio.
Las medidas han sido vinculadas al caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que había residido durante 70 años, después de que el inmueble fuera adquirido por una empresa inversora.
Según La Nación, las imágenes de Abascal siendo trasladada en camilla tras el desalojo provocaron una ola de reacciones, protestas masivas y volvieron a colocar la crisis de vivienda en el centro del debate político español.
El caso también tuvo un desenlace provisional el lunes, cuando la empresa propietaria del inmueble, UrbaGestión, ofreció a la mujer regresar a su vivienda bajo un nuevo acuerdo de alquiler. La propuesta contempla que Abascal destine el 30% de su pensión durante los próximos ocho años, unos 500 euros mensuales, según La Nación.
El paquete de medidas deberá ser sometido a votación en el Congreso. El Gobierno dispone de 30 días desde la publicación del decreto para buscar los apoyos necesarios.
El Partido Popular (PP), principal partido de oposición, rechazó las medidas anunciadas y cuestionó la política de vivienda del Ejecutivo de Sánchez, según informó el medio.
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