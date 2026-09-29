Gobierno de Pedro Sánchez propone suspender los desalojos hasta 2030 por crisis de vivienda

El Gobierno de Pedro Sanchéz, anunció este martes un paquete de medidas que contempla la paralización de los desalojos hasta 2030, en medio de las protestas generadas por la crisis de vivienda y el reciente desalojo de una jubilada de 87 años en Madrid.

Según informó La Nación, la ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó las medidas acordadas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus socios de Sumar. El paquete todavía deberá pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la ampliación de los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la suspensión de los desalojos hasta 2030 y la prohibición de que determinados fondos de inversión adquieran viviendas.

El Gobierno también acordó establecer la renovación automática de los contratos de alquiler, medida que será incorporada mediante un segundo decreto, según el medio.