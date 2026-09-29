Robinho: del mundo urbano a los pasillos de la Asamblea

De los escenarios de la música urbana a la Asamblea Nacional. El cantante panameño Kevin Carrillo, conocido artísticamente como Robinho, dio un giro a su trayectoria en 2024, cuando asumió el cargo de diputado suplente del circuito 8-3, junto a su principal, José Antonio Pérez.
Ambos llegaron al Legislativo como parte de la bancada del Movimiento Otro Camino (Moca). Desde entonces, Carrillo ha combinado su faceta artística con su labor como diputado suplente, participando en distintas actividades propias de su función.
Actualmente, uno de los espacios donde ha tenido presencia es la Comisión de Presupuesto, donde participa en las sesiones de indagación a autoridades de diferentes instituciones, en el marco del proceso relacionado con el Presupuesto General del Estado para 2027.
De esta manera, Robinho ha pasado de los micrófonos y las tarimas a formar parte de las discusiones que se desarrollan en uno de los principales órganos del Estado.
Su incursión en la política marcó un nuevo capítulo en su carrera pública. Desde que asumió en 2024, el artista ha tenido que combinar el reconocimiento obtenido en la música urbana con las responsabilidades que implica ocupar un cargo de elección popular.
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Una publicación compartida de José Pérez-Barboni 🇵🇦 (@perezbarboni)
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El cantante forma parte de un grupo de figuras provenientes de la música y los medios de comunicación que también incursionaron en la política panameña.
Entre ellas se encuentra el trovador Salustiano “Tano” Mojica Vergara, proclamado alcalde de Soná, Veraguas; Eduardo Abdiel Núñez, integrante de Los Consentidos, quien fue electo diputado suplente de Yuzaida Marín en el circuito 13-4; y el periodista Betserai Richards, quien obtuvo una curul por la libre postulación en el circuito 8-6 tras conseguir más de 33 mil votos en las elecciones de 2024.
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