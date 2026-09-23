Asamblea aprueba en segundo debate nueva distribución de circuitos electorales

La iniciativa, presentada originalmente por el Tribunal Electoral, aumenta de 39 a 41 los circuitos electorales y redistribuye diputados entre distintas provincias. El proyecto pasa ahora a tercer debate.

Durante la discusión del artículo 2, el pleno aprobó con 48 votos a favor una modificación presentada por la diputada Adriana Cova, del Partido Panameñista, representante de la provincia de Chiriquí.

La propuesta original del Tribunal Electoral fue modificada durante el debate. Entre los cambios planteados por el organismo electoral estaba la redistribución de curules en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, así como una nueva configuración de circuitos en Bocas del Toro y Chiriquí.

Panamá pierde curules y Panamá Oeste gana

La propuesta del Tribunal Electoral reducía de 25 a 23 los diputados que se eligen en la provincia de Panamá.

El circuito 8-2, correspondiente al distrito de San Miguelito, pasaría a elegir seis diputados; el 8-3 elegiría cuatro y el 8-4 también cuatro. En tanto, el circuito 8-6 pasaría de cuatro a cinco diputados.

En Panamá Oeste, la propuesta contemplaba un aumento de dos curules. Arraiján, que conformaría el circuito 13-1, elegiría cuatro diputados, mientras que La Chorrera, en el circuito 13-4, también elegiría cuatro.

De esta manera, la distribución mantendría las 71 curules de la Asamblea Nacional, pero cambiaría la forma en que se reparten territorialmente.

Cambios en Chiriquí

El proyecto del Tribunal Electoral también planteaba una nueva distribución de los circuitos de Chiriquí.

La provincia quedaría dividida en siete circuitos electorales. El circuito 4-1 comprendería el distrito de David y elegiría tres diputados.

Los otros seis circuitos serían uninominales: Barú; Bugaba; Alanje y Boquerón; Renacimiento y Tierras Altas; Boquete, Dolega y Gualaca; y Remedios, San Lorenzo, Tolé y San Félix. Cada uno elegiría un diputado.

La propuesta también planteaba cambios en el actual circuito que comprende Bugaba y Tierras Altas. Bugaba pasaría a formar un circuito propio, mientras que Renacimiento y Tierras Altas integrarían otro.

Más circuitos electorales

Con la nueva configuración, el número de circuitos electorales del país aumentaría de 39 a 41.

El proyecto establece 30 circuitos uninominales, que elegirían un diputado cada uno, y 11 circuitos plurinominales, que en conjunto elegirían 41 diputados.

Actualmente existen 26 circuitos uninominales y 13 plurinominales.

El Tribunal Electoral explicó en su propuesta que la nueva distribución busca mantener la coexistencia de ambos modelos de elección y cumplir con el principio constitucional de representación proporcional.

Para definir la nueva configuración, el Tribunal Electoral tomó como referencia el padrón electoral final de las elecciones generales de 2024, que registró 3,004,083 electores.

Luego de excluir los registros contemplados en su metodología, entre ellos electores de Darién, determinadas comarcas indígenas y los inscritos en los registros de electores residentes en el exterior y de voto adelantado, el organismo estableció un padrón electoral neto de 2,753,675 electores.

El proyecto de Ley 700, con las modificaciones aprobadas durante el segundo debate, será sometido ahora a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.