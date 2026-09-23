Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y habla de una transición hacia la ‘democracia plena’

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles 23 de septiembre, durante su discurso ante la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien se reunió la noche anterior, por su ‘disposición’ a retomar las relaciones diplomáticas con Caracas, y elogió la cooperación económica con su país.

Al mismo tiempo, aseguró que en su país “habrá elecciones en un proceso de igualdad de condiciones” para todas las fuerzas políticas que participen en dichos comicios, en el contexto de una transición democrática, reconociendo que un proceso democrático depende “de la calidad en la competencia” de unas elecciones.

“Vengo a asumir una responsabilidad histórica: conducir a Venezuela de una etapa de conflicto hacia una nueva etapa de democracia plena”, afirmó ante los presentes que escuchaban su discurso, en el que entonó un ‘mea culpa’ al admitir el resquebrajamiento del Estado venezolano.

Rodríguez afirmó que la justicia venezolana debía “servir a los ciudadanos” y que era “necesaria” una reforma para robustecer la participación política de los venezolanos.

En un discurso en el que no se refirió explícitamente a la operación ‘Determinación Absoluta’, que capturó a su predecesor Nicolás Maduro, enumeró los dos últimos retos que su país enfrentó en 2026: la situación creada tras el derrocamiento de Maduro por parte de la administración Trump y el doblete sísmico de junio, que dejó alrededor de 6.500 muertos.

Vestida de blanco, la anterior número dos de Maduro atribuyó el deterioro de la situación general del país a las sanciones emitidas por Washington y, al mismo tiempo, pidió la reconciliación entre los venezolanos, exhortando a que “el fanatismo dé lugar al diálogo y la reconciliación”.

“Fuimos un país dividido entre trincheras”, exclamó Rodríguez, quien pidió un acompañamiento pleno de la comunidad internacional ante el proceso institucional que ahora encara su país y que se escenifica, por ejemplo, con los diálogos mantenidos entre su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la presidenta del Parlamento en el año 2015, Dinorah Figuera.

En sus últimas conversaciones, acordaron una renovación de instituciones clave como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, así como la conformación, en un futuro cercano, de procesos comiciales con garantías plenas de participación política.

En el aspecto económico, Rodríguez destacó los recientes acuerdos de cooperación económica alcanzados con la administración Trump y, al mismo tiempo, abogó por el pronto retorno de los venezolanos que se vieron obligados a huir al exterior debido a la crisis que vivían en su país.

“A los que se fueron, les dijo que vale la pena volver de nuevo”, afirmó.