Exsubdirectora de la DGI enfrenta detención provisional por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

La jueza Liseth Quintero decretó la medida cautelar de detención provisional contra la exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña González, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, que ascienden a un monto de 4 millones 428 mil 287 dólares.

La imputación de cargos y la solicitud de detención fueron presentadas por la fiscal superior anticorrupción, Azucena Aizpurúa, quien lidera las investigaciones.

El caso se originó en una investigación penal iniciada en agosto de 2026, tras un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República en mayo del presente año.

De acuerdo con el Ministerio Público, el informe reveló una diferencia significativa entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado durante el análisis fiscalizador. Como consecuencia, se adoptaron medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria.

La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, en apego a los principios de transparencia y respeto al debido proceso.