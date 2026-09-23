¿Otra investigación en la NBA? Milwaukee Bucks en la mira

La National Basketball Association (NBA) investiga a la franquicia de los Milwaukee Bucks por un presunto incumplimiento del tope salarial en el contrato pactado con el escolta Gary Trent Jr. por cuatro años y 64 millones de dólares, según reveló un reporte del periodista Joe Vardon publicado en el medio deportivo The Athletic y revalidado por un portavoz oficial de la liga estadounidense
Según precisaron fuentes vinculadas al proceso, el punto clave de la investigación se enfoca en la progresión salarial del deportista. Trent Jr. aceptó contratos por el mínimo de veterano en 2024 y por 3.7 millones de dólares en 2025, lo que permitió al equipo acumular sus derechos de renovación para otorgarle el acuerdo actual de 15 millones de dólares anuales.
La NBA busca esclarecer si existió una promesa previa para pagar dicho monto una vez asegurados sus derechos contractuales, un mecanismo prohibido por el reglamento salarial de la competición.
Esta indagación trae a la memoria el caso de Los Angeles Clippers con Kawhi Leonard, aunque ambos expedientes responden a faltas de naturaleza muy distinta, ya que la franquicia angelina enfrentó sanciones económicas y la pérdida de turnos en el Draft al comprobarse la entrega de beneficios y compensaciones a través de patrocinadores externos y terceras partes ajenas a la nómina oficial de la franquicia
A diferencia de aquel caso de pagos por fuera del sistema de la liga, la investigación actual sobre la gerencia de Milwaukee se centra de forma exclusiva en la estructuración interna de los acuerdos deportivos, buscando determinar si existió una promesa verbal para postergar el salario real del jugador a cambio de una extensión futura inflada, lo que plantea un reto probatorio diferente para las autoridades al evaluar la transparencia en el manejo del límite salarial
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