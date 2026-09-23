Senniaf advierte que recorte del 49% al presupuestario afectará protección de niños

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) alertó este miércoles, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que los recortes a su propuesta de presupuesto para 2027 tendrán efectos directos en la atención de los niños y niñas por parte de la entidad, incluyendo el seguimiento de los menores.

La directora de la entidad, Lilibeth Cárdenas, explicó que habría solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos $18.8 millones para la vigencia fiscal de 2027, pero solo le habrían aprobado $10.5 millones, de los cuales $9.4 millones serían para funcionamiento y $1.1 millones para inversión.

Cárdenas hizo especial énfasis en el dinero destinado al personal transitorio, que suma $4.7 millones. “Un recorte del 46 % a la Senniaf no afecta a una entidad abstracta (...) [el dinero] es para garantizar que la Senniaf siga siendo protectora y útil para el país”, señaló.

La directora indicó que el impacto comprometería la protección general de los menores bajo la jurisdicción de la Senniaf, así como la capacidad de trasladar, dar seguimiento y recoger a los niños y niñas durante las diligencias del Ministerio Público, muchos de ellos en condiciones de haber sufrido maltrato o abandono.

Al respecto, el diputado por Vamos, Luis Duke, cuestionó que, mientras el Gobierno de José Raúl Mulino destina recursos a otros gastos que considera menos relevantes en el Estado, se recorte el presupuesto de la Senniaf. “Su gobierno está enmarcando que la niñez no es una prioridad”, denunció.

La entidad confirmó que mantiene 718 expedientes activos en su sede central sobre casos de menores en condición de vulnerabilidad, de los cuales 381 corresponden a madres adolescentes y 154 a casos de abuso. En tanto, en términos generales, las regionales de la institución registran 879 casos.

Confirmó, además, que para los presupuestos de prevención, específicamente para el seguimiento de los niños que fueron restituidos a sus familias, no se habrían destinado fondos.

Expedientes abiertos

La Senniaf reportó más de 15,000 expedientes de protección de niños, niñas y adolescentes abiertos a nivel nacional, los cuales requieren atención legal, psicosocial y seguimiento institucional.

Esta información se reveló luego que la diputada Yamirelis Chong cuestionara la cantidad y distribución de los funcionarios disponibles para atender directamente a los menores de edad.

Actualmente, la institución cuenta con una planilla de 334 servidores públicos en todo el país. De ese total, 174 son considerados técnicos, equivalentes al 52%, mientras que los otros 160 desempeñan funciones administrativas.

Sin embargo, dentro de los 174 técnicos están incluidos 24 abogados. Al excluirlos, la Senniaf dispone de aproximadamente 150 funcionarios en otras áreas técnicas vinculadas con la atención, evaluación y cuidado de niños, niñas y adolescentes, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos y cuidadores.

La cantidad de colaboradores generó preocupación durante la comparecencia debido a que los expedientes de protección pueden requerir inspecciones domiciliarias, evaluaciones familiares, elaboración de informes, participación en audiencias y seguimiento después de que un menor es reintegrado a su familia.

Abogados atienden audiencias y seguimientos