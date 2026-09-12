Niño fallece en Pedasí: Senniaf protege a sus hermanos y el Ministerio Público investiga el caso

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) reveló la tarde de este sábado 12 de septiembre que activó sus protocolos de atención tras el fallecimiento de un niño, de 10 años, registrado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

Como parte de las medidas adoptadas, los hermanos del menor fallecido quedaron bajo el cuidado y protección de un familiar, quien asumió su atención y resguardo mientras la Procuraduría General de la Nación desarrolla las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

La Senniaf indicó que mantiene el seguimiento y acompañamiento de los menores y su entorno familiar mediante su equipo técnico, que brinda atención durante el proceso.

La institución señaló que las investigaciones están a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias relacionadas con el fallecimiento del niño.

La Senniaf manifestó que continuará con el acompañamiento correspondiente para garantizar la protección y atención de los hermanos del menor.

La entidad también hizo un llamado a padres, madres, docentes y a la ciudadanía a reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad o los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Para denuncias que requieran intervención, la Senniaf mantiene habilitada su línea de atención las 24 horas: 6378-3466.