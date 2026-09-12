¡Céline Dion volvió! Así fue su esperado regreso a los escenarios en París

La espera terminó. Céline Dion regresó este sábado a los escenarios de París, donde miles de fanáticos aguardaron con emoción su reencuentro con la cantante canadiense, después de más de seis años alejada del público.
La artista, de 58 años, inició una serie de 16 conciertos en la Plenitude Arena, en un esperado regreso marcado por una larga batalla contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que le provoca rigidez muscular y dolorosos espasmos.
La expectativa entre sus seguidores creció desde su emotiva presentación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando interpretó Hymne à l’amour desde la Torre Eiffel. Aquella actuación demostró que, pese a las dificultades de salud, su voz seguía intacta.
El regreso de Céline Dion a los escenarios tiene detrás una batalla que puso en duda la continuidad de su carrera. A los 54 años, la cantante canadiense fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno neurológico y autoinmune extremadamente raro que afecta el sistema nervioso central.
La enfermedad provoca rigidez muscular y dolorosos espasmos y, hasta el momento, no tiene una cura conocida. Para una artista cuya carrera depende de su voz y de sus presentaciones en vivo, el diagnóstico representó uno de los mayores desafíos de su vida profesional.
Sin embargo, Dion decidió no rendirse. La cantante inició un proceso de rehabilitación física y vocal, además de ajustar su tratamiento médico y trabajar en la reconstrucción de su técnica vocal para recuperar las condiciones necesarias para volver a los escenarios.
Ahora, con su regreso a los escenarios, la cantante demuestra que la enfermedad no logró apagar su carrera ni su vínculo con el público.
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