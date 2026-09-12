¡Céline Dion volvió! Así fue su esperado regreso a los escenarios en París

La espera terminó. Céline Dion regresó este sábado a los escenarios de París, donde miles de fanáticos aguardaron con emoción su reencuentro con la cantante canadiense, después de más de seis años alejada del público.

La artista, de 58 años, inició una serie de 16 conciertos en la Plenitude Arena, en un esperado regreso marcado por una larga batalla contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que le provoca rigidez muscular y dolorosos espasmos.

La expectativa entre sus seguidores creció desde su emotiva presentación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando interpretó Hymne à l’amour desde la Torre Eiffel. Aquella actuación demostró que, pese a las dificultades de salud, su voz seguía intacta.