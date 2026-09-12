Orden de aprehensión por presuntos delitos sexuales activa alerta migratoria contra un hombre en Aeropuerto de Tocumen

Un ciudadano de nacionalidad peruana fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen luego de que los controles migratorios detectaran una orden de aprehensión y conducción vigente relacionada con delitos contra la libertad e integridad sexual.

La alerta fue activada cuando el pasajero realizaba el proceso de ingreso al país y su información fue verificada en los sistemas de control migratorio.

Tras detectar el requerimiento judicial, el personal del Servicio Nacional de Migración notificó mediante una nota oficial a los agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para continuar con los trámites correspondientes.

El procedimiento forma parte de los controles que se mantienen en los principales puntos de entrada al país para identificar a personas con requerimientos judiciales pendientes.

Además, el ciudadano peruano quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias relacionadas con la orden registrada.