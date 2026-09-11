Migración confirma identidad de alias ‘D-Max’, buscado en Colombia

El Servicio Nacional de Migración (SNM) confirmó, tras un proceso de cotejo de información con autoridades colombianas, la identidad de un ciudadano colombiano que permanecía bajo custodia en un centro de detención administrativo migratorio en Panamá.

El extranjero había sido registrado inicialmente como Gabriel Ángel Lozano Verona, pero las verificaciones realizadas mediante los mecanismos de cooperación internacional permitieron establecer que su verdadera identidad es Juan Carlos Castillo Vaca, conocido con el alias de “D-Max”.

De acuerdo con el SNM, el ciudadano había cumplido en Panamá una condena de 48 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, luego de ser trasladado desde la Regional de Darién. Al finalizar su sanción penal, fue remitido a un albergue migratorio para continuar con el procedimiento correspondiente debido a su condición de extranjero.

Fue durante su permanencia en estas instalaciones cuando los inspectores del SNM realizaron un intercambio de información y cotejo de datos con la sede de Interpol y autoridades de Colombia.

Las verificaciones determinaron que Castillo Vaca mantiene una orden de captura vigente en Colombia por el delito de fuga de presos. Además, según la información suministrada por las autoridades panameñas, registra una condena de 500 meses de prisión en Colombia por su presunta vinculación con una organización criminal que operaba en el departamento del Valle del Cauca.

La organización estaría relacionada con investigaciones por delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión. También habría estado vinculada a un atentado sicarial ocurrido el 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro, en el que fueron utilizados un fusil y otras armas.

Tras confirmarse su identidad y la información judicial en su contra, el ciudadano fue remitido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para continuar con los trámites correspondientes.

El SNM destacó que este procedimiento forma parte de los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional que mantienen las autoridades panameñas con otros países en materia de seguridad.