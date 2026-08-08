Persecución en Chepo: capturan a hombre señalado de disparar contra agentes del Senafront

Un ciudadano presuntamente de nacionalidad venezolana, señalado de presuntamente realizar varias detonaciones con un arma de fuego contra unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), fue capturado recientemente durante un operativo en el sector de Ipetí Kuna, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

El hecho se registró el pasado 5 de agosto, cuando el individuo habría disparado contra unidades del Grupo de Reacción Inmediata del Senafront y posteriormente se dio a la fuga, según una nota de prensa de la institución

Durante las rondas preventivas realizadas el pasado 2 de agosto, agentes fronterizos identificaron al sospechoso en el sector. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre habría intentado escapar nuevamente, ingresando primero a un taller de autos y posteriormente a una residencia del área. Finalmente, las unidades lograron aprehenderlo.

De acuerdo con el Senafront, el ciudadano manifestó ser de origen venezolano, pero no portaba documentos personales. Además, mantenía en su poder documentos de identidad correspondientes a otras personas y de distintas nacionalidades, una situación que será investigada por las autoridades.

Tras su captura, el hombre fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana del Senafront en Tortí y posteriormente quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes y continuar con el proceso establecido por la ley.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias de las detonaciones y determinar la procedencia de las identidades encontradas en poder del aprehendido.