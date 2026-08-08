Fue a jugar un partido y terminó detenido en Estados Unidos: la historia de Matías Pourrain

Fue a Estados Unidos a perseguir su sueño de jugar fútbol y terminó detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta es la historia del futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, quien fue detenido el pasado jueves cuando se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, junto a sus compañeros del Miami United FC, con destino a Los Ángeles, donde el equipo tenía previsto disputar un encuentro.

De acuerdo con el diario El País de Madrid, los familiares de Pourrain solicitaron la intervención de las autoridades argentinas y aseguraron que el jugador ingresó legalmente a Estados Unidos hace siete años y cuenta con un permiso de trabajo. Actualmente, permanece recluido en el centro de detención de Krome, en Miami. “Matías no es un criminal”, señala el pedido de ayuda difundido por su familia.

“Habían salido campeones del Sudeste con el Miami United FC y Matías tenía que viajar a Los Ángeles para jugar los Nacionales. Estaba viajando con todo el equipo, pasó Migraciones y, cuando estaba por abordar el avión, se le acercaron para hacerle algunas consultas. (...) Le dijeron que, si estaba todo bien, en 10 minutos volvía, y nos enteramos por los compañeros del club que no lo habían devuelto. (...) Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometido delitos”, relató su hermano, Juan Pourrain, a medios argentinos.

Su abogada, Regina Borges, manifestó a la prensa argentina que, aunque Matías Pourrain está “asustado”, se encuentra en buen estado de salud. Borges añadió que el futbolista se encontraba en proceso de tramitar su residencia permanente en Estados Unidos y subrayó que “no es normal” que una persona en su situación sea detenida.

La letrada atribuyó la aprehensión a un endurecimiento general de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Además, adelantó que el próximo lunes solicitará una medida de libertad bajo fianza para su defendido.

El caso de Pourrain se suma al de la ciudadana argentina Noeli Lick, de 30 años, quien fue detenida por el ICE el pasado 11 de julio cuando llegó al aeropuerto de Filadelfia para asistir a un partido de la selección argentina durante el Mundial 2026.

Tras permanecer casi un mes bajo custodia, la justicia estadounidense accedió a concederle la libertad bajo fianza, mientras continúa su proceso migratorio.