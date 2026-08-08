Agroferias del IMA este lunes 10 y martes 11 de agosto: conozca los lugares

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde habrá agroferias este lunes 10 y martes 11 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del IMA de la próxima semana

Para la próxima semana las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 10 DE AGOSTO

-Panamá Oeste: Casa local de Buenos Aires en el distrito de Chame.

-Darién: Junta Comunal de Yape en el distrito de Pinogana.

-Herrera: Estadio Jackie Cardoze en Ocú cabecera.

MARTES 11 DE AGOSTO

-Colón: Parque Central del corregimiento de Nombre de Dios en el distrito de Santa Isabel.

-Herrera: Terrenos frente a la Escuela de Las Llanas en el distrito de Los Pozos.

-Comarca Ngäbe Buglé: Junta Comunal de Camarón Arriba en el distrito de Mironó.

-Veraguas: Casa comunal de El Potrero en el distrito de Calobre y en la junta comunal de Los Milagros en el distrito de La Mesa.

-Chiriquí: Comunidad de Tambor en El Cristo en el distrito de Tolé.

-Panamá Oeste: Casa cultural de Santa Clara en el distrito de Arraiján.

-Coclé: Casa local de Santa Cruz en Las Minas en el distrito de Penonomé.

-Panamá Este: Comunidad de Brujas en el distrito de Chimán y en Los Lotes de Pacora frente a la Escuela Carlos Constantino Arosemena en Pacora en el distrito de Panamá.