Agroferias del IMA: dónde serán este lunes 6 y martes 7 de julio

Para el lunes 6 y martes 7 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 6 DE JULIO</b><b>-Coclé: </b>Cancha techada de la Escuela Simeón Conte en Penonomé cabecera.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa Comunal de Cabuya en el distrito de Chame.<b>MARTES 7 DE JULIO</b><b>-Colón: </b>Sector El Muelle en el Ciricito en el distrito de Colón.<b>-Coclé:</b> Casa comunal de Hato Centro en El Hato en el distrito de Aguadulce.<b>-Herrera: </b>Casa comunal de El Calabacito en el distrito de Los Pozos.<b>-Panamá Este:</b> Unión de Azuero en el distrito de Chepo.<b>-Darién: </b>Junta Comunal de Cucunati en el distrito de Santa Fe.<b>-Panamá Oeste: </b>Junta Comunal de Guadalupe en el distrito de La Chorrera.<b>-Chiriquí: </b>Cancha comunal de Santo Tomás en el distrito de Alanje.<b>-Panamá: </b>Estacionamientos del centro comercial Los Pueblos frente a Doit Center en Juan Díaz en el distrito de Panamá.<b>-Veraguas: </b>Casa comunal de La Cucurucha en Viguí en el distrito de Las Palmas y en la casa comunal de La Raya de Santa María distrito de Santiago.<b>-Comarca Ngäbe Buglé:</b> Comunidad de Punta Nispero en Todobe en el distrito de Kusapin y en la comunidad de Cerro Puerco en el distrito de Müna.