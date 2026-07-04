Agroferias del IMA: dónde serán este lunes 6 y martes 7 de julio

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 6 y martes 7 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del 6 y 7 de julio a nivel nacional

Para el lunes 6 y martes 7 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 6 DE JULIO

-Coclé: Cancha techada de la Escuela Simeón Conte en Penonomé cabecera.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Cabuya en el distrito de Chame.

MARTES 7 DE JULIO

-Colón: Sector El Muelle en el Ciricito en el distrito de Colón.

-Coclé: Casa comunal de Hato Centro en El Hato en el distrito de Aguadulce.

-Herrera: Casa comunal de El Calabacito en el distrito de Los Pozos.

-Panamá Este: Unión de Azuero en el distrito de Chepo.

-Darién: Junta Comunal de Cucunati en el distrito de Santa Fe.

-Panamá Oeste: Junta Comunal de Guadalupe en el distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha comunal de Santo Tomás en el distrito de Alanje.

-Panamá: Estacionamientos del centro comercial Los Pueblos frente a Doit Center en Juan Díaz en el distrito de Panamá.

-Veraguas: Casa comunal de La Cucurucha en Viguí en el distrito de Las Palmas y en la casa comunal de La Raya de Santa María distrito de Santiago.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Punta Nispero en Todobe en el distrito de Kusapin y en la comunidad de Cerro Puerco en el distrito de Müna.