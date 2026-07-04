Rescatistas panameños concluyen misión en Venezuela luego de operar en más de 100 edificios

El equipo panameño de búsqueda y rescate que fue desplegado en Venezuela tras los dos terremotos registrados este 24 de junio culminó su misión humanitaria luego de participar en operaciones de localización de víctimas en más de un centenar de estructuras colapsadas o con daños severos.

De acuerdo con el balance de la misión, los rescatistas panameños realizaron labores de búsqueda en más de 100 edificaciones multifamiliares y residenciales, además de recorrer aproximadamente siete avenidas donde se concentran inmuebles afectados por los sismos.

Tras completar las tareas asignadas por las autoridades encargadas de la emergencia, el contingente emprenderá su regreso a Panamá este domingo 5 de julio, con una llegada prevista a las 7:21 p.m.

La participación panameña formó parte de la respuesta internacional desplegada para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por el desastre, donde equipos especializados trabajaron durante varios días entre los escombros con el objetivo de localizar sobrevivientes y recuperar víctimas.

Mientras el equipo panameño concluye su misión, Venezuela cumple diez días desde los devastadores terremotos que sacudieron el país este 24 de junio, una tragedia que ha dejado al menos 3,000 personas fallecidas y más de 16,000 heridas, según los balances oficiales.

Las autoridades venezolanas centran ahora sus esfuerzos en la evaluación de los daños ocasionados en viviendas, edificios públicos, hospitales, escuelas, carreteras y otras infraestructuras, al tiempo que buscan acelerar la remoción de escombros para facilitar el acceso a las comunidades afectadas y avanzar hacia la etapa de recuperación.

En paralelo, continúan las operaciones humanitarias para atender a miles de personas damnificadas, con el apoyo de equipos nacionales e internacionales que mantienen la distribución de alimentos, agua potable, medicamentos y otros insumos esenciales en las zonas impactadas por los terremotos.

La salida del equipo panameño marca el cierre de su participación en la fase de búsqueda y rescate, luego de varios días de trabajo conjunto con las autoridades venezolanas.