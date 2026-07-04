Rescatistas panameños concluyen misión en Venezuela luego de operar en más de 100 edificios

El equipo panameño de búsqueda y rescate que fue desplegado en Venezuela tras los dos terremotos registrados este <b>24 de junio</b> culminó su misión humanitaria luego de participar en operaciones de localización de víctimas en más de un centenar de estructuras colapsadas o con daños severos.De acuerdo con el balance de la misión, los rescatistas panameños realizaron labores de búsqueda en <b>más de 100 edificaciones multifamiliares y residenciales</b>, además de recorrer aproximadamente <b>siete avenidas</b> donde se concentran inmuebles afectados por los sismos.Tras completar las tareas asignadas por las autoridades encargadas de la emergencia, el contingente emprenderá su regreso a Panamá este domingo 5 de julio, con una llegada prevista a las <b>7:21 p.m.</b>La participación panameña formó parte de la respuesta internacional desplegada para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por el desastre, donde equipos especializados trabajaron durante varios días entre los escombros con el objetivo de localizar sobrevivientes y recuperar víctimas.Mientras el equipo panameño concluye su misión, Venezuela cumple <b>diez días</b> desde los devastadores terremotos que sacudieron el país este <b>24 de junio</b>, una tragedia que ha dejado <b>al menos 3,000 personas fallecidas y más de 16,000 heridas</b>, según los balances oficiales.Las autoridades venezolanas centran ahora sus esfuerzos en la <b>evaluación de los daños ocasionados en viviendas, edificios públicos, hospitales, escuelas, carreteras y otras infraestructuras</b>, al tiempo que buscan acelerar la remoción de escombros para facilitar el acceso a las comunidades afectadas y avanzar hacia la etapa de recuperación.En paralelo, continúan las operaciones humanitarias para atender a miles de personas damnificadas, con el apoyo de equipos nacionales e internacionales que mantienen la distribución de alimentos, agua potable, medicamentos y otros insumos esenciales en las zonas impactadas por los terremotos.La salida del equipo panameño marca el cierre de su participación en la fase de búsqueda y rescate, luego de varios días de trabajo conjunto con las autoridades venezolanas.