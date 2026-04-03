‘Intentaron silenciarme’: Liberan a la periodista Estefany Rodríguez tras 16 días en cárceles de ICE

La defensa de la periodista, liderada por <b>Mike Holley</b> de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), denunció condiciones irregulares durante el proceso. Según documentos judiciales, Rodríguez permaneció cinco días en aislamiento y se le negó la comunicación con sus abogados mientras estuvo en la cárcel del condado de Etowah, en Alabama.El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó la fianza de <b>$10,000 </b>como <i>'inusualmente alta'</i>, considerando que Rodríguez tiene arraigo familiar en el país y no representa un riesgo de fuga. <i><b>'Su detención ha tenido un efecto amedrentador en la prensa local'</b></i>, señaló José Zamora, director regional del CPJ.