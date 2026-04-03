  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

‘Intentaron silenciarme’: Liberan a la periodista Estefany Rodríguez tras 16 días en cárceles de ICE

La periodista colombiana radicada en Estados Unidos, Estefany María Rodríguez Flores fue detenida por las unidades de ICE el miércoles 4 de marzo y liberada bajo fianza el 20 de marzo.
La periodista colombiana radicada en Estados Unidos, Estefany María Rodríguez Flores fue detenida por las unidades de ICE el miércoles 4 de marzo y liberada bajo fianza el 20 de marzo. Tomada de @nasvillenoticias
Por
Mileika Lasso
  • 03/04/2026 17:15
Tras pagar una fianza de $10,000, la reportera colombiana sale de custodia de ICE. Denuncian aislamiento y represalias por su labor informativa

La periodista colombiana Estefany Rodríguez recuperó su libertad tras pagar una fianza de $10,000, poniendo fin a 16 días de una detención que ha sido calificada por gremios internacionales como un “atentado directo” contra la libertad de expresión en Estados Unidos.

Rodríguez, reportera de Nashville Noticias, fue detenida el pasado 4 de marzo en Tennessee. A pesar de contar con un permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo en curso, fue trasladada primero a Alabama y finalmente a una cárcel migratoria en Louisiana, desde donde hoy emprende el camino de regreso a casa para reunirse con su esposo y su hija de siete años.

Aislamiento y fianza inusual

La defensa de la periodista, liderada por Mike Holley de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), denunció condiciones irregulares durante el proceso. Según documentos judiciales, Rodríguez permaneció cinco días en aislamiento y se le negó la comunicación con sus abogados mientras estuvo en la cárcel del condado de Etowah, en Alabama.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó la fianza de $10,000 como “inusualmente alta”, considerando que Rodríguez tiene arraigo familiar en el país y no representa un riesgo de fuga. “Su detención ha tenido un efecto amedrentador en la prensa local”, señaló José Zamora, director regional del CPJ.

¿Represalia por su cobertura?

El caso de Estefany ha generado sospechas de represalia política. Tan solo un día antes de su arresto, la periodista estuvo informando activamente sobre operativos migratorios y ha sido una voz crítica de las prácticas de ICE en Tennessee.

Aunque la agencia federal alegó que Rodríguez faltó a citas migratorias, sus abogados demostraron que una de las fechas coincidió con una tormenta invernal que obligó al cierre de las propias oficinas de ICE, y en la segunda ocasión, el sistema de la agencia no permitió localizar la cita.

La lucha continúa

Pese a su liberación, la batalla legal no ha terminado. Sus abogados han solicitado una orden judicial que prohíba a ICE “maltratarla de manera similar en el futuro”, mientras continúa su proceso de asilo por las amenazas de muerte que recibió en Colombia relacionadas con su oficio.

Este incidente se suma al patrón de detenciones de comunicadores, como el caso del salvadoreño Mario Guevara, deportado meses atrás, lo que refuerza las denuncias de organizaciones civiles sobre el uso de agencias federales para restringir la labor informativa en comunidades latinas.

“Hoy celebramos su libertad, pero seguiremos luchando por su derecho de permanecer en su comunidad y en Estados Unidos”, concluyó su abogado Mike Holley.

VIDEOS
Lo Nuevo