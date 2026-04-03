‘Intentaron silenciarme’: Liberan a la periodista Estefany Rodríguez tras 16 días en cárceles de ICE

La periodista colombiana Estefany Rodríguez recuperó su libertad tras pagar una fianza de $10,000, poniendo fin a 16 días de una detención que ha sido calificada por gremios internacionales como un “atentado directo” contra la libertad de expresión en Estados Unidos. Rodríguez, reportera de Nashville Noticias, fue detenida el pasado 4 de marzo en Tennessee. A pesar de contar con un permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo en curso, fue trasladada primero a Alabama y finalmente a una cárcel migratoria en Louisiana, desde donde hoy emprende el camino de regreso a casa para reunirse con su esposo y su hija de siete años.

Aislamiento y fianza inusual

La defensa de la periodista, liderada por Mike Holley de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), denunció condiciones irregulares durante el proceso. Según documentos judiciales, Rodríguez permaneció cinco días en aislamiento y se le negó la comunicación con sus abogados mientras estuvo en la cárcel del condado de Etowah, en Alabama. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó la fianza de $10,000 como “inusualmente alta”, considerando que Rodríguez tiene arraigo familiar en el país y no representa un riesgo de fuga. “Su detención ha tenido un efecto amedrentador en la prensa local”, señaló José Zamora, director regional del CPJ.

¿Represalia por su cobertura?

El caso de Estefany ha generado sospechas de represalia política. Tan solo un día antes de su arresto, la periodista estuvo informando activamente sobre operativos migratorios y ha sido una voz crítica de las prácticas de ICE en Tennessee. Aunque la agencia federal alegó que Rodríguez faltó a citas migratorias, sus abogados demostraron que una de las fechas coincidió con una tormenta invernal que obligó al cierre de las propias oficinas de ICE, y en la segunda ocasión, el sistema de la agencia no permitió localizar la cita.

La lucha continúa