MICI negocia canasta de alimentos con supermercados sin fijar control de precios

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) entabló conversaciones con cadenas de supermercados que operan en el país para lanzar la iniciativa “Canasta pa’ ti”, un esquema que busca comercializar productos de la canasta básica a precios diferenciados, confiando en decisiones comerciales voluntarias y descartando el control directo de precios por parte del Estado.

El plan forma parte del programa gubernamental “Panamá pa’ ti”. Según confirmó el titular del MICI, Julio Moltó, la estrategia oficial se limita a actuar como un facilitador entre el sector privado y los consumidores, garantizando el abastecimiento sin imponer regulaciones o topes de mercado.

“El gobierno está actuando como facilitador para ofrecerle al pueblo panameño, de primera mano y sin intermediarios, sin controlar el precio, un producto que le lleve un alivio a su hogar”, declaró Moltó antes de partir hacia Colombia en misión oficial junto al presidente de la República, José Raúl Mulino.

El titular del MICI remarcó que la medida descansa en el diálogo y la colaboración con los empresarios comerciales, por lo cual se respetarán de manera estricta las estructuras tarifarias y decisiones operativas de cada cadena de supermercados.

Hasta el momento, la institución no precisó la lista de alimentos que integrarán esta propuesta, el porcentaje estimado de ahorro para los hogares, ni la fecha oficial de implementación en los comercios del país.