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Economía

Canasta básica en Panamá: costo en súperes versus abarroterías muestra brecha de casi $58

Mientras los 59 productos que integran la canasta alimentaria arrojó un costo promedio de $303.45 en las cadenas de supermercados, los comercios de ruta registraron alzas, confirmando a las grandes cadenas como la opción más económica en junio.
Mientras los 59 productos que integran la canasta alimentaria arrojó un costo promedio de $303.45 en las cadenas de supermercados, los comercios de ruta registraron alzas, confirmando a las grandes cadenas como la opción más económica en junio. Cedida | Acodeco
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 03/07/2026 15:14
Los datos de Acodeco confirman tendencias opuestas en el mercado minorista durante el mes de junio: los precios caen en supermercados y suben en los comercios locales

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El costo de la canasta básica de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito muestra tendencias opuestas según el canal de comercialización. Durante la segunda quincena de junio de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró una diferencia de $57.91 entre comprar en supermercados y hacerlo en establecimientos tipo ruta, como minisúper y abarroterías.

El monitoreo periódico de los 59 productos que integran la canasta alimentaria arrojó un costo promedio de $303.45 en las cadenas de supermercados, posicionándolas como la opción con los valores más bajos del mercado, frente a los $361.36 que promediaron las tiendas locales y abarroterías.

Al contrastar el comportamiento de los precios con la primera quincena de junio, se observa un doble comportamiento en el mercado minorista. El costo en los supermercados experimentó una disminución de $3.18, bajando desde los $306.63 iniciales. En contraste, los establecimientos tipo ruta registraron un incremento de $4.79, tras haber iniciado el mes con un promedio de $356.57. Estas cifras confirman que las grandes cadenas continúan registrando los costos más accesibles para el consumidor.

Los datos recopilados por el Departamento de Información de Precios y Verificación de la Acodeco funcionan como una referencia transparente para que los usuarios comparen y tomen decisiones de compra eficientes.

La entidad aclaró que las variaciones de precios entre los locales responden a factores propios de cada agente económico, tales como promociones, ofertas temporales, costos de distribución y estrategias comerciales específicas de cada negocio.

Ante este panorama, la institución aconseja a las familias comparar los costos antes de abastecerse, elaborar listas basadas exclusivamente en los productos necesarios y consultar periódicamente los informes publicados.

Una planificación presupuestaria adecuada permite aprovechar la información disponible y generar ahorros significativos en la economía del hogar sin comprometer la calidad de los alimentos adquiridos.

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