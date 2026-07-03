Canasta básica en Panamá: costo en súperes versus abarroterías muestra brecha de casi $58

El costo de la canasta básica de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito muestra tendencias opuestas según el canal de comercialización. Durante la segunda quincena de junio de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró una diferencia de $57.91 entre comprar en supermercados y hacerlo en establecimientos tipo ruta, como minisúper y abarroterías.

El monitoreo periódico de los 59 productos que integran la canasta alimentaria arrojó un costo promedio de $303.45 en las cadenas de supermercados, posicionándolas como la opción con los valores más bajos del mercado, frente a los $361.36 que promediaron las tiendas locales y abarroterías.

Al contrastar el comportamiento de los precios con la primera quincena de junio, se observa un doble comportamiento en el mercado minorista. El costo en los supermercados experimentó una disminución de $3.18, bajando desde los $306.63 iniciales. En contraste, los establecimientos tipo ruta registraron un incremento de $4.79, tras haber iniciado el mes con un promedio de $356.57. Estas cifras confirman que las grandes cadenas continúan registrando los costos más accesibles para el consumidor.

Los datos recopilados por el Departamento de Información de Precios y Verificación de la Acodeco funcionan como una referencia transparente para que los usuarios comparen y tomen decisiones de compra eficientes.

La entidad aclaró que las variaciones de precios entre los locales responden a factores propios de cada agente económico, tales como promociones, ofertas temporales, costos de distribución y estrategias comerciales específicas de cada negocio.

Ante este panorama, la institución aconseja a las familias comparar los costos antes de abastecerse, elaborar listas basadas exclusivamente en los productos necesarios y consultar periódicamente los informes publicados.

Una planificación presupuestaria adecuada permite aprovechar la información disponible y generar ahorros significativos en la economía del hogar sin comprometer la calidad de los alimentos adquiridos.