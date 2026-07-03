Golpe cibernético en el Registro de Beneficiarios Finales y la UAF: AIG aclara impacto

En menos de siete días, dos instituciones del Estado panameño se vieron obligadas a activar protocolos de seguridad digital tras detectar incidentes que comprometieron la operación de sus plataformas tecnológicas.La primera ocurrió el martes, 30 de junio, cuando la <b><a href="/tag/-/meta/uaf-unidad-de-analisis-financiero">Unidad de Análisis Financiero (UAF)</a> </b>informó sobre la detección de un incidente de seguridad de la información en sus sistemas.Tras los hechos, la UAF tomó la decisión de suspender temporalmente todos sus servicios y plataformas tecnológicas. Después de realizar las evaluaciones, la entidad detalló que hubo un sistema afectado, pero relacionado a una plataforma de carácter no crítico para la continuidad de las operaciones, por lo que las funciones esenciales dentro de la entidad no se vieron comprometidas. <i><b>'A la fecha, las verificaciones técnicas realizadas no evidencias afectación a la información administrada por la institución. No obstante, las revisiones y actividades de monitoreo continuarán como parte del proceso institucional'</b></i>, se lee en el comunicado de la UAF. <b><a href="/tag/-/meta/ssnf-superintendencia-de-sujetos-no-financiero">La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF)</a></b> informó el 2 de julio de 2026 la suspensión temporal del acceso al <b>Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales (RUBF).</b> La medida, según el comunicado oficial, respondió a una alerta de ciberseguridad y busca garantizar la integridad de los sistemas y la confidencialidad de la información.<i><b>'El servicio será reestablecido una vez concluyan las verificaciones técnicas y se confirmen que su operación puede realizarse con las garantías de seguridad correspondientes'</b></i>, indicó la SSNF.