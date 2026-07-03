Afrodisíaco recupera un tamborito de protesta de 1930 en su nuevo álbum

La agrupación panameña Afrodisíaco anunció el lanzamiento de “Palenque Afrodisíaco”, una producción discográfica que utiliza ritmos tradicionales del país para abordar temas como el desplazamiento, la desigualdad y la memoria histórica desde una perspectiva contemporánea.

El proyecto reúne géneros como el tambor moreno de La Chorrera, la cumbia, el tambor de Antón, la décima y el tambor de Ciénaga para construir una narrativa sobre conflictos sociales y territoriales presentes en la historia panameña.

Uno de los principales ejes del álbum es la reinterpretación de “Coge el Pandero”, composición grabada originalmente en 1930 por el Grupo Istmeño y que el comunicado identifica como el primer tamborito de protesta del país. La pieza surgió como expresión del desplazamiento sufrido por comunidades panameñas durante la despoblación de la Zona del Canal.

En esta nueva versión, Miroslava Herrera interpreta los pregones originales, mientras Tatiana Ríos incorpora nuevas letras y el rapero Kandall añade una intervención que actualiza el mensaje de la obra.

El álbum toma como referencia el concepto histórico del palenque, entendido como los asentamientos creados por personas esclavizadas que buscaban su libertad. Afrodisíaco traslada esa idea a un espacio simbólico de encuentro, memoria y resistencia cultural.

La producción fue realizada por Billy Herron en Folklab Studio y cuenta con la participación de músicos como Eric Blanquicet, Milagros Blades, Ariel Turner, Marcelino Guerra, Dionel Espino y la puertorriqueña Fabiola Méndez, además del rapero Kandall.

Afrodisíaco está integrado por Miroslava Herrera y Tatiana Ríos. Entre sus reconocimientos figuran la Gaviota de Plata obtenida en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2016 por “Viene de Panamá”, una nominación al Latin Grammy en 2018 por el álbum “Sin raíz no hay país” y presentaciones en escenarios internacionales como la Unesco, el Afro Latino Festival de Nueva York, Entrerritmos en Marruecos y Circulart en Colombia.