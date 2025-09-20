Coge el pandero, ¡que se te va!

Forma parte de un grupo de canciones que preparamos para el Festival de Jazz de 2021, a petición de la historiadora Marixa Lasso, quien había estudiado a fondo estas canciones para una ponencia sobre los tamboritos como fuentes históricas. Así nos dimos cuenta de que estas melodías ofrecen un importante mensaje de contenido social. No solo hablan del contexto histórico en el que fueron creadas, sino que lanzan un mensaje aún vigente y ofrecen grandes enseñanzas. Y nada mejor que Coge el pandero para lanzar el álbum debido a la situación que hemos vivido este año. La historia nos da una lección: que debemos estar alertas ante el despojo y el desarraigo. Yo interpreto los pregones originales y Tatiana canta versos con crítica social que reflejan dilemas contemporáneos. Junto a nosotras, el cantante Kandall hace una intervención de rap muy crítica. Produjimos la canción con Billy Herron en Folklab Studio. En la canción y en el álbum van a estar participando Eric Blanquicet y Milagros Blades como percusionistas y expertos en el tambor y en la percusión panameña. En el bajo está Ariel Rodríguez Turner, un gran intérprete y compositor. Billy nos ayudó con las guitarras y también contamos con el apoyo y participación de Mario Meléndez y Daniel García Soto, quienes son parte del equipo. En los coros están Sidia Rodríguez y Deka Shairy.