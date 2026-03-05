Diez años de la Gaviota de Plata: Afrodisíaco celebra su histórica victoria en Viña del Mar

La agrupación Afrodisiaco celebró por todo lo alto el décimo aniversario de su victoria en el Festival de la Canción de Viña del Mar (Chile) en el que ganaron la famosa Gaviota de Plata en la categoría de folclor.

El epicentro de la celebración fue el Museo del Canal Interóceanico, en el que los asistentes formaron parte de una fiesta en la que Afrodisíaco – un proyecto cultural y artístico liderado por Miroslava Herrera y Tatiana Ríos – quiso celebrar con la comunidad al ritmo del tambor, el instrumento que define su esencia musical y que también sirve como su principal elemento a la hora de narrar el crisol de culturas que es Panamá.

En una celebración – en la que no faltaron ni el arroz con pollo, ni el pastel – los asistentes poco a poco han ido llenando el lobby del museo para celebrar de forma multitudinaria cómo un grupo panameño que hace música con las melodías autóctonas y los relatos orales como combustible para hacer unos temas capaces de bailar a cualquiera que los escuche. En tanto, la elección del Museo del Canal Interóceanico como sede de la fiesta no fue hecha al azar, ya que el museo en sí mismo simboliza lo que Afrodisíaco busca transmitir al público: Panamá es un país que siempre fue tránsito de ideas, saberes, culturas e idiosincrasias.

En conversación con La Estrella de Panamá, Miroslava Herrera aseguró a este diario que los diez años que se conmemoran desde ese hito en la Quinta Vergara representan un esfuerzo sostenido por divulgar, preservar, amar y compartir la raíz de Panamá.

“La raíz de Panamá es el tambor, que es más que música. Es medicina para nosotros, para nuestro cuerpo, es memoria. Es la raíz que sostiene lo que somos, y que tiene muchas facetas. Tenemos un canal, tenemos café famoso, tenemos mucho bosque, mucha lluvia, pero realmente lo que sostiene todo eso es la cultura de Panamá. Haber ganado la Gaviota de Plata en Viña del Mar nos permitió decirle eso al mundo, que nosotros tenemos un potencial que radica en este lugar y que todo el que viene aquí, no solamente los panameños se impregna de esa cultura de comunidad, de diversidad, y de osadía”, relató Herrera.

El hecho de haber llevado un retazo de la cultura panameña a Viña del Mar le supuso la apertura de muchas puertas a Afrodisíaco, recorriendo posteriormente diversos países como Marruecos, España, y Estados Unidos. Este año, volvieron a Chile con una música que, en palabras de Herrera, “prende el cuerpo y la memoria”. Afrodisíaco además obtuvo la nominación al Premio Grammy en el 2018 con su primer disco ‘Viene de Panamá’. Un disco que pudieron realizar gracias a los $27,000 que ganaron con el premio de Viña del Mar.

No obstante, Herrera considera que el verdadero impacto está en la calle, junto con la sociedad. “Hemos estado en talleres con niños, con UNICEF, con adultos y realmente nos ha permitido enamorarnos cada vez más de eso que somos y entender que la cultura no es solamente un ritual que se ve en fiestas como los carnavales, sino que la cultura es el verdadero motor del progreso de este país”, expresó, enfatizando en que la misión de Afrodisiaco es despertar el tambor interno de las personas y no dejar morir la memoria cultural y tradicional de los pueblos que componen la sociedad panameña.

“No solamente el panameño aprecia el tambor, el tambor está presente en la música de todo el continente, porque en todo el continente hubo este gran crimen que fue la esclavitud. La redención de ese gran crimen es la música y la cultura, ese único equipaje espiritual que traían las personas esclavizadas se transforma en estos cantos”, manifestó.

Periodista de profesión, Herrera considera que la música también es una forma de hacer periodismo. “Esto es periodismo histórico, porque para poder investigar al tamborito hay que ir a los lugares, hay que hablar con las personas, hay que escuchar lo que tienen los narradores para contar. Esta es una manera de ejercer mi vocación de comunicadora”, comentó.

En cambio, Tatiana Ríos echó la vista atrás y consideró el balance de los diez años después de la Gaviota de Plata como algo “maravilloso”. “Yo creo que el hecho de haber llegado a un festival como ese con una sola canción escrita, comenzando un proyecto que solamente tenía aproximadamente año y medio de haber arrancado, y haber ganado un premio como nos puso la vara muy alta en el sentido de que no habíamos desarrollado tal vez una carrera musical como cualquier otra banda con trayectoria. Impensable lo que nos pasó después en cuanto a festivales, viajes y colaboraciones con artistas, si no hubiera sido por ese premio”, recordó Ríos.

Con la premisa puesta en poner la mirada en el tambor afropanameño y darle una plataforma amplia. “Con esa base fue que comenzamos a buscar plataformas que tal vez puedan sonar muy osadas para dos chicas, no tan chicas, que están comenzando a hacer un proyecto y pensamos, bueno, ¿por qué no vamos a Viña? ¿No? Así como vamos a ver, vamos a ver cómo resulta. Fue retador porque en un principio en la primera vuelta que mandamos la canción, esta no llegó a tiempo. Entonces pudimos participar al siguiente año. Fue retador, pero fue algo muy bueno”, rememoró.

Para Ríos, el futuro radica en seguir cantando y tocando el tambor y piensa que Afrodisíaco ha tenido una evolución sonora hacia un ritmo más orgánico, el cual permite a más de uno levantarse de su asiento. Algo que van a seguir profundizando en su próximo disco: ‘Palenque Afrodisíaco’.

“Lo que queremos es que este sentido de palenque se sienta, de hecho, nuestro próximo material discográfico que vamos a lanzar prontito se llama palenque afrodisíaco. Porque somos un gran palenque de personas disfrutando alrededor de los tambores. Creo que a la gente le gusta este ritmo porque cuando el tambor suena es imposible no moverse. Aunque no lo entiendas mucho racionalmente, tu cuerpo se está moviendo por alguna razón. Es una sensación, es una emoción. Entonces, déjate llevar por esa emoción y deja que el tambor te hable”, manifestó.