Descubren un proceso oculto que impulsa las erupciones solares

Un equipo internacional de científicos utilizó el Telescopio Solar Daniel K. Inouye, de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, para obtener las observaciones más detalladas hasta la fecha de una región magnéticamente activa cercana a una mancha solar.

Las imágenes y secuencias aceleradas muestran con un nivel de detalle sin precedentes la fotosfera, la capa visible del Sol, donde los campos magnéticos y los flujos de plasma generan una intensa actividad.

Al combinar estas observaciones con simulaciones por computadora, los investigadores identificaron por primera vez la huella de pequeños remolinos generados por la llamada inestabilidad Kelvin-Helmholtz (IKH), un fenómeno que podría desempeñar un papel clave en la dinámica solar.

Según los científicos, estos remolinos ayudarían a explicar por qué la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, alcanza temperaturas mucho más elevadas que su superficie. Además, podrían contribuir a la acumulación de energía magnética responsable de las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Cuando estas explosiones se dirigen hacia la Tierra, liberan partículas cargadas capaces de afectar satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación, por lo que comprender su origen es fundamental para mejorar las predicciones del clima espacial.

Los hallazgos, publicados este miércoles en la revista Nature, representan un avance significativo en la física solar y ofrecen nuevas pistas para entender el comportamiento del Sol, cuya actividad sigue siendo difícil de anticipar.

”Los modelos teóricos ya sugerían que las condiciones para la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz podían existir en la fotosfera, pero observar estas estructuras extendidas sobre la superficie fue una gran sorpresa”, señaló el astrónomo David Kuridze, autor principal del estudio e investigador del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos.

Según explicó, esta es la primera vez que se identifica tanto el origen como el mecanismo que impulsa la formación de estos vórtices solares.