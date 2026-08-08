Corredor Sur tendrá cierres desde esta noche hasta el lunes: conozca los accesos afectados

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que desde las 9:00 p.m. de este sábado 8 de agosto hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto se realizarán cierres temporales y desvíos en el Corredor Sur, debido a los trabajos correspondientes al Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo.
Durante este período se llevarán a cabo maniobras de izaje y movilización de vigas en el tramo marino, por lo que será necesario cerrar temporalmente los accesos al Corredor Sur desde Paitilla hasta Costa del Este, en ambos sentidos.
Según ENA, los cierres buscan garantizar la seguridad durante las labores de construcción y permitir el traslado e instalación de las estructuras que cruzan sobre el Corredor Sur.
Los siguientes puntos de acceso estarán cerrados durante el período establecido:
ENA informó que se mantendrán habilitados algunos puntos para facilitar la circulación de los conductores:
Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, tomar en cuenta los desvíos establecidos y conducir con precaución en las áreas donde se desarrollarán los trabajos.
Los cierres forman parte de las obras de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo, proyecto que contempla intervenciones destinadas a mejorar la capacidad y circulación vehicular en este sector de la ciudad.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...