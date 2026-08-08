Corredor Sur tendrá cierres desde esta noche hasta el lunes: conozca los accesos afectados

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que desde las 9:00 p.m. de este sábado 8 de agosto hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto se realizarán cierres temporales y desvíos en el Corredor Sur, debido a los trabajos correspondientes al Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo. Durante este período se llevarán a cabo maniobras de izaje y movilización de vigas en el tramo marino, por lo que será necesario cerrar temporalmente los accesos al Corredor Sur desde Paitilla hasta Costa del Este, en ambos sentidos. Según ENA, los cierres buscan garantizar la seguridad durante las labores de construcción y permitir el traslado e instalación de las estructuras que cruzan sobre el Corredor Sur.

Accesos que permanecerán cerrados

Los siguientes puntos de acceso estarán cerrados durante el período establecido:

Entrada desde Xtra Market de Vía Israel en dirección a Tocumen.

Entrada desde Coco del Mar hacia Tocumen.Entrada desde Panamá Clinic en dirección a Tocumen.

Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

Entrada desde Vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

Entrada de La Ford, en Costa del Este, en sentido hacia Paitilla.

Tramo marino en dirección hacia Paitilla.

Accesos habilitados

ENA informó que se mantendrán habilitados algunos puntos para facilitar la circulación de los conductores:

Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

Entrada desde Vía Israel hacia Paitilla.

Entrada de Chanis hacia Tocumen.Entrada de Chanis, por La Delta, hasta La Ford de Costa del Este.