Bus Toyota Coaster del Mides es hurtado en Penonomé: ministerio piden ayuda para ubicarlo

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solicitó la tarde de este sábado 12 de septiembre el apoyo de la ciudadanía para localizar un bus Toyota Coaster blanco, placa GO9704, unidad No. 299, que fue hurtado durante la madrugada de las instalaciones de la Oficina Regional de la institución en Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con la entidad, el vehículo es utilizado para el traslado diario de niñas que residen en casas hogar hacia sus centros educativos y centros médicos, por lo que el Mides señaló que su recuperación es prioritaria para garantizar la continuidad de este servicio.

La institución hizo un llamado a los residentes de Coclé y al resto del país para mantenerse atentos ante cualquier información que permita ubicar el vehículo.

El Mides solicitó que cualquier dato sobre el paradero del bus sea comunicado de inmediato a las autoridades competentes, a través de los números habilitados por la institución.

La entidad indicó que la colaboración ciudadana puede contribuir a la recuperación del vehículo y a su retorno al servicio de las niñas que dependen de este transporte.