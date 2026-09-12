Imputan a hombre de 27 años por presunta violación agravada de una menor y ordenan su detención

Un hombre, de 27 años, quedó en detención provisional, luego de que la Fiscalía Regional de Veraguas lograra que un juez de garantía lo imputara del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada, en perjuicio de una menor de 11 años.

La medida cautelar fue ordenada durante una audiencia de control, luego de que la Sección de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Veraguas sustentara los elementos de convicción recopilados durante la investigación.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), el sospechoso fue aprehendido el 10 de septiembre de 2026, un día después de que presuntamente ocurrieran los hechos.

Durante las audiencias, la Fiscalía solicitó y obtuvo la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la aplicación de la detención provisional.

El Ministerio Público sustentó la medida cautelar tomando en cuenta la naturaleza del delito investigado y la vulnerabilidad de la víctima.

Los hechos investigados se registraron aproximadamente a las 11:00 p.m. del 9 de septiembre de 2026, en el sector de Villa Gloria, corregimiento de Canto del Llano, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

La investigación permanece en curso y el imputado mantiene la condición de presunto responsable mientras avanza el proceso judicial.