Detención provisional por operación Espejismo: imputan a hombre por presunta corrupción en la DGI

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, ordenó la detención provisional de un hombre de 34 años, imputado por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada, en calidad de autor, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Este hombre fue aprehendido en medio de la operación Espejismo y está relacionado al grupo de los más buscados de la Policía Nacional, quienes son investigados en el caso Pandora.

Los señalados como los más buscados son Dídimo Rodríguez Ayala, Luis Alberto Gaitán, Efraín Cherigo Moreno y Renaul Delgado.

El expediente investiga un supuesto mecanismo mediante el cual se habrían obtenido y colocado de forma irregular créditos fiscales registrados en el sistema e-Tax 2.0.

La Estrella de Panamá pudo conocer que la operación Espejismo derivó del caso Pandora, por el cual se ordenó la detención provisional del hombre.

Por otro lado, la decisión de la jueza fue adoptada durante una audiencia realizada este jueves 10 de septiembre, luego de que la jueza escuchara los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa.

Montenegro consideró que la detención provisional era una medida necesaria, idónea y proporcional, tomando en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la cantidad de delitos imputados.

El Tribunal de Garantías también determinó que estaban acreditados varios riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la sociedad.

A esto se sumó la existencia, según el tribunal, de suficientes elementos que vinculan al imputado con los hechos que son objeto de investigación.

Antes de imponer la medida cautelar, el Tribunal de Garantías legalizó el control de allanamiento excepcional y la aprehensión del ciudadano, además de dar por presentada la formulación de cargos.

La imputación fue sustentada por la fiscal Elizabeth Carrión, del Ministerio Público, mientras que la defensa del ciudadano estuvo a cargo de la defensora pública Melissa Pineda.

Según el Ministerio Público, la investigación se inició en 2023 y está relacionada con presuntas irregularidades cometidas contra la DGI.

La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente entregó dinero a servidores públicos de la DGI, mediante cuentas bancarias y otras formas de pago, para que alteraran la plataforma de impuestos y permitieran el acceso a créditos fiscales ficticios.

De acuerdo con la investigación, estas acciones habrían ocasionado un perjuicio superior a $21 millones.

En esta investigación también se menciona a uno de los presuntos funcionarios implicados en el caso Pandora.

Presuntamente este hombre pagaba al funcionario y utilizaba una empresa de fachada, en la que él aparecía como el gerente general.

La jueza no aceptó darle casa por cárcel debido a que su residencia era la dirección de la presunta empresa fantasma.