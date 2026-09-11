CAF y Banconal llegan a un acuerdo histórico de $500 millones para impulsar 3,300 pymes panameñas

El paquete financiero fue estructurado bajo la modalidad de crédito A/B y contó con la participación de siete entidades bancarias e instituciones comerciales internacionales, destacando a BBVA en calidad de Lead Arranger, Lafinanz y Commerzbank como Arrangers, junto al respaldo de Banco de Occidente, Bradesco, Bancaribe y Blue Orchard como participantes.

Según el CAF, la transacción destaca por constituir la operación crediticia de ventanilla no soberana de mayor escala efectuada por el banco en territorio panameño.

La iniciativa alcanza a más de 3,300 pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los sectores agropecuario y agroindustrial. Además, se contempla destinar el 50% de los recursos a zonas rurales, con el propósito de facilitar el acceso al capital para que los pequeños productores puedan invertir, incorporar tecnología, aumentar su productividad y generar más oportunidades en sus comunidades.

El subgerente general de Finanzas y Tesorería de Banconal, Milciades Denis, resaltó que la operación integra una estrategia de cooperación técnica internacional.

“Esta iniciativa dotará a la banca pública de modernas herramientas metodológicas para la estructuración de créditos agropecuarios, mejorará la gestión integral de los riesgos propios del sector del campo y garantizará un acompañamiento cercano al productor a través de capacitaciones en educación financiera y habilidades directivas”, comentó.

Según Denis, esta acción demuestra la evolución del negocio bancario, vinculando la concesión de capital con la medición de impacto y el fortalecimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, contextualizó la firma de esta facilidad crediticia dentro de la visión estratégica del organismo multilateral sobre el ámbito rural.

Díaz-Granados sostuvo que el campo en América Latina no debe concebirse como un problema por resolver, sino como una frontera de oportunidades estratégicas donde se jugarán las tres principales agendas mundiales del futuro: la seguridad alimentaria, la transición energética y la sostenibilidad ambiental.

Hizo hincapié en el enorme potencial de diversificación económica que posee Panamá gracias a su ventajosa posición logística y conectividad, recordando además que el sector agropecuario aporta casi el 15% de las exportaciones del país y que el 68% de la superficie nacional cuenta con cobertura forestal.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, complementó la importancia del crédito señalando las inversiones gubernamentales que acompañan esta transformación productiva, entre las que destacan más de $600 millones asignados para proyectos de conectividad vial durante 2026, la apertura del Centro de Especialidades Agropecuarias y el programa Talento Panamá de becas tecnológicas.

El ministro enfatizó que estas acciones buscan cerrar las brechas socioeconómicas, recordando que entre 2022 y 2025 Panamá logró reducir su pobreza multidimensional del 14.7% al 12.4%, sacando a 84,000 personas de dicha condición.